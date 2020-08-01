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Корнаухов: «Футболисты „Химок“ сами не понимают всей ситуации»

01 августа 2020, 16:28

Российский тренер Олег Корнаухов прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

Футболистов понимаю, они сами не понимают всей ситуации. Команда по спортивному принципу вышла в РПЛ, но меняется все руководство и тренер, они в недоумении. Неизвестно, что даст их коллективное письмо, ведь в контракте четко прописано, чем должен заниматься игрок. Гунько возглавит команду? Он аналитического склада ума человек, если решат его поставить, то он справится с этой работой.

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Все комментарии
minai
minai
02 августа в 00:29
Это РПЛ, господа. Насчёт порядочности всей этой шайки у кого то ещё есть вопросы ?
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 20:36
Ситуация действительно непонятная, не только игрокам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 17:52
Команда 3 месяца не знала, в какой лиге она стартует, кто будет руководить и платить деньги. И будут ли вообще платить. А перед самым стартом еще и тренера меняют.
Не мудрено впасть в ступор...
swift stream
swift stream
01 августа в 17:09
Станешь тут в недоумении, когда тебя имеют свиньи.
beefs
beefs
01 августа в 16:59
Вот красота российского футбола...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 16:56
Химки попали...
ОПС
ОПС
01 августа в 16:52, ред.
В отношении Юрана, команды и.пр. называется просто ЗАПОД...
Олeневод
Олeневод
01 августа в 16:42
Гунько классный тренеришка , но зачем гробить Химки , лучше пусть скакать Тедеске помогает
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 16:39
много серёжа говорит)))) и говорит не дипломатично по отношению к хозяевам)))
mihaluch
mihaluch
01 августа в 16:35
Не выгоден Юран.
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