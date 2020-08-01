Корнаухов: «Футболисты „Химок“ сами не понимают всей ситуации»

Российский тренер Олег Корнаухов прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

Футболистов понимаю, они сами не понимают всей ситуации. Команда по спортивному принципу вышла в РПЛ , но меняется все руководство и тренер, они в недоумении. Неизвестно, что даст их коллективное письмо, ведь в контракте четко прописано, чем должен заниматься игрок. Гунько возглавит команду? Он аналитического склада ума человек, если решат его поставить, то он справится с этой работой.