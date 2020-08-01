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Худяков — о встрече с Газизовым: «Был проездом в Москве»

01 августа 2020, 14:24

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков недавно посещал офис «Спартака». Специалист опроверг слухи о том, что он может устроиться на работу в московский клуб.

Я с Газизовым давно дружу. Был проездом в Москве, созвонился, предложил встретиться, попить кофейку. Он сказал, что можно приехать в офис. Я теперь не могу заехать поздороваться?

У «Спартака» нет спортивного директора? Даже близко к этому ничего нет.

Недавно Газизов объяснил, что делал Рахимов в офисе «Спартака».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 15:55
Сейчас раструбят, что Спартак купил шесть очков.
makkie
makkie
01 августа в 15:23
Через месяц к Газизову с поклоном будут приезжать Миллер, Ротенберг и Гинер 😎
Conzor
Conzor
01 августа в 14:45
Газизов из офиса спартака устоил кофейню, интересно, сколько там табуреток?
beefs
beefs
01 августа в 14:44
Да а что вы хотели, публичные люди...
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 14:35
Борьба за сферы влияния продолжается. У кого "сынков" будет больше тот и будет "лучим папой" в РПЛ!!!
autochthon
autochthon
01 августа в 14:34, ред.
Попить проездом в Москве кофе в офисе Спама на халяву...блин во отмаза...
Yurza
Yurza
01 августа в 14:32
Еще один филиал зреет.
DEIVID
DEIVID
01 августа в 14:29
ХАХАХА
Сейчас всем надо отчитываться перед прессой, кто был в гостях у Газизова.
shlomo
shlomo
01 августа в 14:26
Чисто случайная встреча..
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