Худяков — о встрече с Газизовым: «Был проездом в Москве»

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01 августа 2020, 14:24

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков недавно посещал офис «Спартака». Специалист опроверг слухи о том, что он может устроиться на работу в московский клуб.

Я с Газизовым давно дружу. Был проездом в Москве, созвонился, предложил встретиться, попить кофейку. Он сказал, что можно приехать в офис. Я теперь не могу заехать поздороваться? У «Спартака» нет спортивного директора? Даже близко к этому ничего нет.

Недавно Газизов объяснил, что делал Рахимов в офисе «Спартака».