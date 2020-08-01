«Химки» объяснили увольнение Юрана

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с главным тренером команды .

Решение расстаться с Сергеем Юраном было принято после того, как мы не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта. Футбольный клуб «Химки» благодарен за работу, которую он проделал во главе команды. Выход в РПЛ , финал Кубка России — это результат, который был достигнут благодаря его тренерскому таланту и профессионализму.

Я всегда с огромным уважением относился к Сергею Николаевичу как к футболисту и с таким же уважением отношусь как к тренеру и человеку, но для того, чтобы продолжать сотрудничество, нужно согласие обеих сторон. Увы, добиться этого согласия нам не удалось. Желаю ему удачи в его дальнейшей карьере.