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«Химки» объяснили увольнение Юрана

01 августа 2020, 12:35

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном.

Решение расстаться с Сергеем Юраном было принято после того, как мы не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта. Футбольный клуб «Химки» благодарен за работу, которую он проделал во главе команды. Выход в РПЛ, финал Кубка России — это результат, который был достигнут благодаря его тренерскому таланту и профессионализму.

Я всегда с огромным уважением относился к Сергею Николаевичу как к футболисту и с таким же уважением отношусь как к тренеру и человеку, но для того, чтобы продолжать сотрудничество, нужно согласие обеих сторон. Увы, добиться этого согласия нам не удалось. Желаю ему удачи в его дальнейшей карьере.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
02 августа в 21:40
Ах, вот откуда уши растут, нелепое оправдание Зайцева.
СергейКрут72
СергейКрут72
02 августа в 21:16
Футбол в нашей стране убивают все : Зенит, Спартак, ЦСКА, РФС. Каждый по-своему это делает и обвиняет в этом других. А потом в Европе нам показывают наше место.... Смотрю только матчи Ростова, все остальное- в топку.
ermak6848
ermak6848
02 августа в 17:33
Не хорошо поступили - пенка дали тренеру за его Итоговую работу в фк "ХИМКИ"...
на химичили этот дядя - директор ( с длинными ушами ) товарищ Зайцев....
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
01 августа в 23:47
ахаха они наверное хотели чтоб Юран за бесплатно работал а он не согласился вот и уволили)))
oFANATo
oFANATo
01 августа в 19:38
Теперь из спартака будут указывать кого увольнять из фарм клуба Химки. Это уже не футбол, а пародия на всеми любимый вид спорта.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ За адекватность (раскрыть)
01 августа в 16:52
Так то просто не продлили, а тут разорвали в одностороннем порядке. Чувствуешь разницу? Заплатят компенсацию и ради чего? Ради того чтобы пришел супер-гений тренерского цеха Гунько?
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 16:32
даже не стали что то правдоподобное говорить))))
За адекватность
За адекватность ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
01 августа в 16:28
Да какая разница какая причина. Условно Семин добился намного большего (и на длинном отрезке) и не продлили контракт. Это право клуба, кто платит, тот и музыку заказывает. Я уже как-то писал, у нас уже наверное на сам футбол стали меньше внимания обращать. Главное побольше "скандалов, интриг, расследований. Показать все, что скрыто."
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ За адекватность (раскрыть)
01 августа в 16:09
Так речь вообще не о праве, а о причинах. Почему человека, которых добился спортивного успеха (в конкретных отрезках) увольняют. Контракт? Бред, бред и бред
За адекватность
За адекватность
01 августа в 14:21
По большому счету, это их право, как и любого другого клуба. Есть работодатель, есть наемный работник. Все остальное лирика, ну и естественно какое-то время буря в стакане в СМИ. А правильно они поступили или нет, так время все расставит по своим местам. Как всегда личное мнение.
морозз
морозз
01 августа в 14:18
Чувствуется рука Миллера, она всегда возникает ниоткуда!
Caniggia
Caniggia
01 августа в 14:15
Какая же циничная, неприкрытая и наглая ложь!!!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
01 августа в 14:09
Так тренеров не убирала даже итальянская мафия.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
01 августа в 14:02
Талалаев уходя кассу умыкнул.
Платить больше нечем.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
01 августа в 13:57
Ну да.
Просто так совпало, что Юран не договорился.
Просто так совпало, что Химки взяли 3 игроков Спартака в аренду
Просто так совпало, что на главного тренера рассматривают двух недотренеров спартаковских+друга ген.директора Спартака-Рахимова

Был хороший функционер Газизов. И вляпался по самые уши. Уйдёт с позором через некоторое время и обратно признания уже не получит
А спартачей сажать надо за такое
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 13:53
У Юрана контракт еще на два года и девять месяцев, вот теперь пусть раскошеливаются и на старого тренера , и на нового. Не удивлюсь, если игроки начнут сливать нового....и правильно сделают.
kotmyshka
kotmyshka
01 августа в 13:44
"Мы не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта" - интересно, в пользу кого предполагалось улучшение и почему действующий контракт надо улучшать, а не исполнять?..
mihaluch
mihaluch
01 августа в 13:39
Правильно сделали без Юрана Химки вылетят обратно в пердив все меньше головной боли для руководства.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
01 августа в 13:38, ред.
Слили неугодного, и начинают нагло врать, вся сущность тарасовских в этом.
ОПС
ОПС
01 августа в 13:36
Балаболька балаболит, а фактов не замечает. Такое руководство гнать надо. Уже сейчас сливают Химки, не дожидаясь сезона.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ ошалевший (раскрыть)
01 августа в 13:33
Сам себе противаречишь (деньги решают все)
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
01 августа в 13:31
Так Юран уже сказал, что разговора о повышении зарплаты не было и что уволили его по приказу из офиса СпаМа. Если на должность гл. тренера Химок назначат кого-то из спартачей, то это будет самым убедительным подтверждением того, что Юран сказал. Ждём. Ни сегодня-завтра всё станет понятно.
П,С, Если тренер не доволен зарплатой то не клуб его за это увольняет, а он САМ подаёт в отставку.
ошалевший
ошалевший ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
01 августа в 13:30
если бы так,то сам ушёл,а тут до последнего надеялся что оставят,хоть логику немного включайте,за бабки бы и юран прогнулся,тут чем то другим не угодил
Erlov
Erlov
01 августа в 13:28
Такая несуразица, просто дикость.
ошалевший
ошалевший ответ cska1948 (раскрыть)
01 августа в 13:28
а что случится? у нас президент так же думает и ничего,ничего не меняется.митинги будут? или чё? ничего не будет,с сочи прокатило,значит можно всем
Vredinka_online
Vredinka_online
01 августа в 13:25
Сейчас все слова, словно детский лепет. Радует одно Химки показали своё истинное лицо и надеюсь, хоть часть болельщиков которая симпатизировала Химкам в матче с Зенитом откроет свои глаза.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 13:19
Похоже на ересь, выгнали порядочного человека
Расул Манаев
Расул Манаев ответ shlomo (раскрыть)
01 августа в 13:11
Да ну на ))))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
01 августа в 13:02
Юран не захотел сливать игры Спартаку))) вот в это поверю
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 августа в 13:02
Цирк, шапито, балаган...
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