Отец Кузяева: «На данный момент мы ведем переговоры с „Зенитом“»

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал о будущем 27-летнего футболиста.
На данный момент мы ведем переговоры с «Зенитом». Шанс перейти в Европу есть, там тоже ведутся переговоры.
Есть ли уже что-то конкретное оттуда? Пока нет, да и сейчас только первый день после окончания контракта. Больше ясности будет через неделю.
Как говорят в народе, на базаре встречаются два дурака. Один продает, другой покупает.
Так же и с контрактами футболистов. Точь в точь...
Как говорят в народе, на базаре встречаются два дурака. Один продает, другой покупает.
Так же и с контрактами футболистов. Точь в точь...
А там кто базар ведёт?
Мама с тёщей?
А там кто базар ведёт?
Мама с тёщей?