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Отец Кузяева: «На данный момент мы ведем переговоры с „Зенитом“»

01 августа 2020, 14:53

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал о будущем 27-летнего футболиста.

На данный момент мы ведем переговоры с «Зенитом». Шанс перейти в Европу есть, там тоже ведутся переговоры.

Есть ли уже что-то конкретное оттуда? Пока нет, да и сейчас только первый день после окончания контракта. Больше ясности будет через неделю.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 21:30
наверное спартак))))
Garrincha58
Garrincha58
01 августа в 18:46
был бы игрочища а так ни рыба ни мясо таких за бугром вагон и маленькая тел....и ещё папиного гонору с избытком
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 16:35
Обычное жело для окна: набрать несколько предложений (пусть даже по слухам) и начать торги по контракту.
Как говорят в народе, на базаре встречаются два дурака. Один продает, другой покупает.
Так же и с контрактами футболистов. Точь в точь...
ОПС
ОПС
01 августа в 15:46, ред.
С такими агентами скоро забудем такую фамилию - Кузяев.
STVA 1
STVA 1
01 августа в 15:17
Азмун тоже ведёт))
drug01
drug01
01 августа в 15:13
Сиди на лавке пока платят!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
01 августа в 15:07
...Шанс перейти в Европу есть, там тоже ведутся переговоры....
А там кто базар ведёт?
Мама с тёщей?
порт
порт
01 августа в 15:01
И там ведём переговоры, и там ведём переговоры. И рыбку съесть, и на скамейку сесть?
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 14:55
Жаль Кузяева, пропадёт
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