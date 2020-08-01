Отец Кузяева: «На данный момент мы ведем переговоры с „Зенитом“»

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» , рассказал о будущем 27-летнего футболиста.

На данный момент мы ведем переговоры с «Зенитом». Шанс перейти в Европу есть, там тоже ведутся переговоры.

Есть ли уже что-то конкретное оттуда? Пока нет, да и сейчас только первый день после окончания контракта. Больше ясности будет через неделю.