ГлавнаяНовости

«Манипулирование сознанием», — Терюшков об открытом письме «Химок»

01 августа 2020, 15:01

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал открытое письмо со стороны футболистов «Химок», которые выразили поддержку уволенному наставнику Сергею Юрану.

Письмо футболистов расцениваю как не совсем спортивное поведение, манипуляция сознанием. Ребята все профессионалы, на контрактах, ничего страшного. Они все молодые, импульсивные. Такая же история была и в 1994-м, но жизнь продолжается. В любом игровом виде спорта всё меняется, тренеры приходят и уходят. Сергею Николаевичу спасибо за работу, все ему благодарны. Зайцев уже заявил, что просто не договорились по финансовому вопросу в контракте, это всегда является основным.

Все новости
Новиков: «Сделаем всё зависящее, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы»
Сегодня, 03:24 Комментарии1
Новиков рассказал о трансферных задачах «Динамо»
Сегодня, 02:08 Комментарии1
Слуцкий — о матче с «КАМАЗом»: «Было интересно»
Сегодня, 00:12 Комментарии4
Семак — Ловрену: «Добро пожаловать в „Зенит“»
Вчера, 23:46 ФотоКомментарии8
Кокорин — Промесу: «Жду твоего возвращения»
Вчера, 22:41 Комментарии12
Прядкин: «Календарь насыщен, но другого выхода у нас просто не было»
Вчера, 22:31 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
01 августа в 22:13
Вот гад бестыжий! Из таких вот у...в, теперь придется пристально смотреть спартак-химки и химки-спартак! У меня семья, ребенок, а теперь тянет сделать ставки на 2 победы клуба котрому место в пердиве против клуба из пердива..
морозз
морозз
01 августа в 17:29
Юран своим базаром испортил свою кредитную тренерскую историю, кто теперь захочет взять болтуна тренера в команду! Семак бы тоже мог рассказать и о помощи купленных судей и о своей кучке фарм клубов, помогающих стать чемпионом! Только вот молчит и молодец!
Про Гинера вообще молчу, он сразу забирает паспорт у нового тренера, что заставляет того молчать изо всех сил! Вспомним Ганчаренко, который не мог без паспорта остаться в родной Белоруссии!
311
311
01 августа в 17:05
Болельщикам Химки не позавидуешь, был полноценный самобытный клуб в ФНЛ, стал филиалом Спартака в РПЛ! Кто теперь на стадион пойдет болеть за недоклуб?)
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 16:43
75 ты министр ))))))))))) думаю ты и сам это знаешь)))
Олeневод
Олeневод ответ Ravshan878 (раскрыть)
01 августа в 16:12
Не ну цирк полнейший , мне интересно уже что будет дальше , Кокорин в Спартаке и лучший тренер Спартака в Химках - Гунько рулит!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Олeневод (раскрыть)
01 августа в 16:02
Прямо физиономии.)
Олeневод
Олeневод
01 августа в 15:52
Вот бы ему спартач Кокорин стулом забубенил , чисто поржали бы
SHMEL
SHMEL
01 августа в 15:38
Как же нелепо выглядят все эти отмазки. Лживые чинуши с торчащими свиными ушами.
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
01 августа в 15:30
Как что такое? Это и есть НАСТОЯЩИЙ российский чиновник!
cska1948
cska1948
01 августа в 15:29
"Письмо футболистов расцениваю как не совсем спортивное поведение, манипуляция сознанием..."
-------------------------------
Нет господин министр! Футболисты как раз-таки поступили по спортивному! А вот вашим сознанием манипулируют деньги Федуна! Народ это видит и не желает видеть ТАКИЕ Химки в РПЛ.
Брулин
Брулин
01 августа в 15:24
Хотелось бы что т.н. министр - был уволен. ну или подал в отставку - чиновник - не способный отвечать по существу - это что такое?
shlomo
shlomo
01 августа в 15:17
И это слова Министра спорта (хоть и Московской области)....иногда диву даешься...до какой степени можно наглеть, если имеешь "хорошее кресло"...Если так открыто высказываться, то наверняка поимеет что то и не только в финансовом плане....Очень жаль Химки, как команду (именно а не руководство клуба и ее "дирижеров")....Ладно время все рассудит...Бог не фраер....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 августа в 15:11
Наглядно видим, что за миллионы Федуна (повезло ему, что его хороший друг и министр нефтяной промышленности СССР Аликперов взял его в воровскую долю по распилу советской собственности) люди готовы хоть в глаза врать.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 15:04
Короче , мы свое не упустим!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 августа в 15:03
В 94-м история была прямо противоположная.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100