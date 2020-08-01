«Манипулирование сознанием», — Терюшков об открытом письме «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал открытое письмо со стороны футболистов «Химок», которые выразили поддержку уволенному наставнику Сергею Юрану.

Письмо футболистов расцениваю как не совсем спортивное поведение, манипуляция сознанием. Ребята все профессионалы, на контрактах, ничего страшного. Они все молодые, импульсивные. Такая же история была и в 1994-м, но жизнь продолжается. В любом игровом виде спорта всё меняется, тренеры приходят и уходят. Сергею Николаевичу спасибо за работу, все ему благодарны. Зайцев уже заявил, что просто не договорились по финансовому вопросу в контракте, это всегда является основным.