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Юран — об увольнении: «При чем тут „Спартак“ и моя зарплата?»

01 августа 2020, 14:18

Российский тренер Сергей Юран рассказал о деталях расставания с ФК «Химки».

У меня действующий контракт, мы обсуждали прибавку. Когда я приходил, мне была предложена определенная сумма. Сказали — работай, доказывай, а там будет видно. У меня была зарплата на уровне первого дивизиона, после финала кубка обсуждали повышение, потому что я, наверное, работой доказал, что заслужил это.

Мы с министром спорта [Московской области Романом] Терюшковым это обсуждали, а не с Зайцевым. Я хотел одно, он предложил другое, в результате нашли середину и пожали руки. Вчера в час дня мы собрались — я, министр и Зайцев. Мне сказали, что контракт готовят, в понедельник подпишем. Я сказал, что это не принципиально. Потом у министра была встреча с Газизовым, после нее министр мне позвонил и сказал: «Печальные новости, не согласовали». Не согласовали, чего теперь? У меня есть действующий контракт. Буквально через пять минут позвонил Зайцев, попросил зайти к нему, когда зашел, первый же вопрос: «Как будем разрывать контракт?» Я ответил — читайте контракт, он действует, там все прописано, и поехал домой.

Министр мне говорил, что он был на встрече с Газизовым и согласовать вопрос по зарплате не получилось. Я подумал, а при чем тут «Спартак» и моя зарплата? Мы потом должны были обсуждать игроков, которых планировали взять у «Спартака» в аренду.

Трудовая книжка еще там, они пишут «покинул», наверное, корректнее писать «уволен». Я просил зама Зайцева исправить на сайте — я не покидал клуб. Сегодня приехал на тренировку, как положено, но меня не пускали, а ребят не выпускали с базы, но они прорвались. Что это за цирк? Чем я заслужил такое отношение? Наверное, я ничего плохого «Химкам» не сделал.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
01 августа в 19:37
зенит первым начал нечестную игру с помощью фарм клубов, вот теперь спартак пошел по тому же пути и замутил себе фарм клуб. РПЛ превращается в состязание команд не по спортивному принципу.
Теперь из спартака будут указывать кого увольнять из фарм клуба Химки. Это уже не футбол, а пародия на всеми любимый вид спорта.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Footbolista (раскрыть)
01 августа в 19:02
В Зените не поступают по-свински
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 18:19
Обжалуй в суде итог "честной подковёрной борьбы"",с очень хорошей компенсацией за разрыв контракта в одностороннем порядке и нанесение вреда репутации.Хорошая сумма набежит!!!
For56tas
For56tas
01 августа в 17:14
РФС и РПЛ молчат по поводу произвола спартака.
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 16:30
это тебя спартаковское прошлое накрыло откатом))))))))))))
Footbolista
Footbolista
01 августа в 16:01
Кто платит тот и музыку заказывает...можно подумать в зените по-другому...Юран как с луны свалился...
Олeневод
Олeневод
01 августа в 15:55
Я Федун , а ты Юран
Я в педрос , а ты баран!
Однако..........
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 августа в 15:34
С вас пример берут.
PiterGrad
PiterGrad
01 августа в 15:29
Вопрос дня : молчун Цорн или великий камбинатор Газизов?? Продолжение следует....
Джанибек Тайшибеков
Джанибек Тайшибеков
01 августа в 15:21
пусть вспомнить письмо четырнадцати, когда они в том числе, Юран слили П. Садырина из сборной. Это бумеранг...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 августа в 14:40
Вот сразу надо гнать Химки из РПЛ. Еще не успели сыграть ни одного матча, а вони на весь Российский футбол.
mihaluch
mihaluch
01 августа в 14:40
Надо о чём-то писать вот и взяли уволили Юрана.
pomor 445
pomor 445
01 августа в 14:34
Мы потом должны были обсуждать игроков, которых планировали взять у «Спартака» в аренду.
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Версия ответа Спартака: игроков дадим, если уволите Юрана. Чем Юран Федуну не угодил?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 14:31
Спартак расширяет территорию скандалов и веселухи. Теперь еще и Химки...
DEIVID
DEIVID
01 августа в 14:26
Ну и 3.. влезли помогать Химкам? Пусть бы и не выходили в РПЛ.
STVA 1
STVA 1
01 августа в 14:26
Истина по середине!
Aчиститель
Aчиститель
01 августа в 14:24
Чем я заслужил такое отношение? Наверное, я ничего плохого «Химкам» не сделал.


Ты сделал больно свиньям, а они такое не прощают.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 14:23
Закончат Химки как Сатурн, сами себя и развалят и Спартак не поможет.
shlomo
shlomo
01 августа в 14:21
Эх, Серега - Серега.....кто музыку заказывает, тот девушку и танцует....:)))
Nimbles
Nimbles
01 августа в 14:21
Это рейдерский захват Xимок свиньями.
Nevastol
Nevastol
01 августа в 14:19
Это он шутит.
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