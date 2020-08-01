Юран — об увольнении: «При чем тут „Спартак“ и моя зарплата?»

Российский тренер рассказал о деталях расставания с ФК «Химки».

У меня действующий контракт, мы обсуждали прибавку. Когда я приходил, мне была предложена определенная сумма. Сказали — работай, доказывай, а там будет видно. У меня была зарплата на уровне первого дивизиона, после финала кубка обсуждали повышение, потому что я, наверное, работой доказал, что заслужил это.

Мы с министром спорта [Московской области Романом] Терюшковым это обсуждали, а не с Зайцевым. Я хотел одно, он предложил другое, в результате нашли середину и пожали руки. Вчера в час дня мы собрались — я, министр и Зайцев. Мне сказали, что контракт готовят, в понедельник подпишем. Я сказал, что это не принципиально. Потом у министра была встреча с Газизовым, после нее министр мне позвонил и сказал: «Печальные новости, не согласовали». Не согласовали, чего теперь? У меня есть действующий контракт. Буквально через пять минут позвонил Зайцев, попросил зайти к нему, когда зашел, первый же вопрос: «Как будем разрывать контракт?» Я ответил — читайте контракт, он действует, там все прописано, и поехал домой.

Министр мне говорил, что он был на встрече с Газизовым и согласовать вопрос по зарплате не получилось. Я подумал, а при чем тут «Спартак» и моя зарплата? Мы потом должны были обсуждать игроков, которых планировали взять у «Спартака» в аренду.

Трудовая книжка еще там, они пишут «покинул», наверное, корректнее писать «уволен». Я просил зама Зайцева исправить на сайте — я не покидал клуб. Сегодня приехал на тренировку, как положено, но меня не пускали, а ребят не выпускали с базы, но они прорвались. Что это за цирк? Чем я заслужил такое отношение? Наверное, я ничего плохого «Химкам» не сделал.