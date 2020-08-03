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Адвокат брата Кокорина: «Мы недовольны решением суда»

вчера, 17:25

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина (брата Александра Кокорина), прокомментировал решение Мосгорсуда.

Мамаева, Протасовицкого и Кирилла оправдали по 213-й статье, у Кокорина она осталась. Остальное осталось без изменений, кроме того что действия Кирилла переквалифицировали со 115-й на 116-ю статью в отношении Пака. У Саши приговор остался без изменений, всем остальным лишение свободы заменили годом исправительных работ.

Я буду рекомендовать реабилитацию своему подзащитному, и я хочу добиться дисциплинарной ответственности лиц за незаконное содержание под стражей.

Мы недовольны решением, буду рекомендовать идти дальше. Если Кирилл будет готов, будем снова обжаловать в кассационной инстанции.

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lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:53
что-то защита пургу гонит: какая дисциплинарная ответственность может быть у ФСИНа, если они отбывали по вступившему в силу приговору? Если приговор отменят с оправданием (чего никогда не будет!), то им будет положена компенсация.
Yurza
Yurza
вчера в 21:06
Уголовнк остался уголовником, только теперь он с ромбиком.
Храневец
Храневец
вчера в 19:26
МОЖЕТ ЭТИХ ОТМОРОЗКОВ ЕЩЕ И МЕДАЛЯМИ ЗА ОТВАГУ НАГРАДИТЬ !
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:22
Что Кокорин зря что ли в Спартак переходил.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:31
Бабки федуна не помогли видно пак мощнее федуна по связам.
shlomo
shlomo
вчера в 17:29
По прежнему он уголовник...:)))
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