Адвокат брата Кокорина: «Мы недовольны решением суда»

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина (брата ), прокомментировал решение Мосгорсуда.

Мамаева, Протасовицкого и Кирилла оправдали по 213-й статье, у Кокорина она осталась. Остальное осталось без изменений, кроме того что действия Кирилла переквалифицировали со 115-й на 116-ю статью в отношении Пака. У Саши приговор остался без изменений, всем остальным лишение свободы заменили годом исправительных работ.

Я буду рекомендовать реабилитацию своему подзащитному, и я хочу добиться дисциплинарной ответственности лиц за незаконное содержание под стражей.

Мы недовольны решением, буду рекомендовать идти дальше. Если Кирилл будет готов, будем снова обжаловать в кассационной инстанции.