Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

1595392301

22 июля 2020, 07:31

Во Франции было совершено нападение на защитника «Бреста» , права на которого принадлежат «Майнцу». Об инциденте сообщила пресс-служба «Бреста».

Вчера вечером (Прим. — 20 июля) в районе Бреста произошло нападение на защитника ФК «Брест» Ронаэля Пьер-Габриэля. Футболист получил телесные повреждения, прежде чем его автомобиль был подожжён и полностью уничтожен.

Клуб также отметил, что защитник прибыл во Францию лишь две недели назад.

Brest : la voiture incendiée à Pontanézen appartient à un joueur du Stade Brestois https://t.co/qeC2Mj9rjk pic.twitter.com/RNxwCZdy9A — Le Télégramme (@LeTelegramme) July 21, 2020

Вчера стало известно, что финальный матч Кубка Греции будет перенесён из-за обнаруженной возле стадиона взрывчатки.