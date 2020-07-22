ГлавнаяНовости

Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

22 июля 2020, 07:31

Во Франции было совершено нападение на защитника «Бреста» Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат «Майнцу». Об инциденте сообщила пресс-служба «Бреста».

Вчера вечером (Прим. — 20 июля) в районе Бреста произошло нападение на защитника ФК «Брест» Ронаэля Пьер-Габриэля. Футболист получил телесные повреждения, прежде чем его автомобиль был подожжён и полностью уничтожен.

Клуб также отметил, что защитник прибыл во Францию лишь две недели назад.

Вчера стало известно, что финальный матч Кубка Греции будет перенесён из-за обнаруженной возле стадиона взрывчатки.

Все новости
Дом Фабиньо ограбили, пока игрок отмечал чемпионство «Ливерпуля»
24 июля Комментарии12
Финал Кубка Греции перенесён из-за обнаруженной возле стадиона взрывчатки
21 июля Комментарии2
Убийца брата Орье сдался полиции
15 июля
Рибери показал, как выглядит его дом после ограбления
06 июля ВидеоКомментарии10
Рибери — об ограблении своего дома: «Такое чувство, что с меня сняли трусы»
06 июля Комментарии17
Власти Испании обвинили Анчелотти в налоговом мошенничестве на € 1 млн
22 июня Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 13:13
Вот так бы с нашими судьми поступали! Одного наказать ,другие, от любых газпромовских денег отказались бы !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 09:47
Чёрный ? Поделом ему !!!
311
311
22 июля в 09:27
Негры уже своих бьют!)
Izmar
Izmar
22 июля в 09:27
Варварство какое-то.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
22 июля в 07:50
Я думал, что это в белорусском чемпионате зажигают)
Mangur
Mangur
22 июля в 07:48
Святой Флойд добрался и до Парижу?
shlomo
shlomo
22 июля в 07:44
Нежданчик прилетел откуда и не ждал....здоровья!
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 07:38
Значит было за что))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100