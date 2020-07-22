Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

Во Франции было совершено нападение на защитника «Бреста» Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат «Майнцу». Об инциденте сообщила пресс-служба «Бреста».
Вчера вечером (Прим. — 20 июля) в районе Бреста произошло нападение на защитника ФК «Брест» Ронаэля Пьер-Габриэля. Футболист получил телесные повреждения, прежде чем его автомобиль был подожжён и полностью уничтожен.
Клуб также отметил, что защитник прибыл во Францию лишь две недели назад.
Brest : la voiture incendiée à Pontanézen appartient à un joueur du Stade Brestois https://t.co/qeC2Mj9rjk pic.twitter.com/RNxwCZdy9A— Le Télégramme (@LeTelegramme) July 21, 2020
Вчера стало известно, что финальный матч Кубка Греции будет перенесён из-за обнаруженной возле стадиона взрывчатки.