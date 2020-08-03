Мосгорсуд изменил приговор Мамаеву, наказание Кокорина осталось прежним

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вчера, 17:21

Мосгорсуд изменил приговор в отношении полузащитника «Ростова» и оставил прежним наказание для нападающего «Спартака» .

По новому приговору Александр Кокорин получил полтора года заключения, Кирилл Кокорин и Павел Мамаев приговорены к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Александр Протасовицкий (товарищ Александра Кокорина) получил год исправительных работ.