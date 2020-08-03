ГлавнаяНовости

Мосгорсуд изменил приговор Мамаеву, наказание Кокорина осталось прежним

вчера, 17:21

Мосгорсуд изменил приговор в отношении полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и оставил прежним наказание для нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

По новому приговору Александр Кокорин получил полтора года заключения, Кирилл Кокорин и Павел Мамаев приговорены к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Александр Протасовицкий (товарищ Александра Кокорина) получил год исправительных работ.

Все новости
Адвокат Кокорина: «Пойдём до конца, будем обжаловать решение»
Вчера, 17:40 Комментарии16
Адвокат брата Кокорина: «Мы недовольны решением суда»
Вчера, 17:25 Комментарии6
Дом Фабиньо ограбили, пока игрок отмечал чемпионство «Ливерпуля»
24 июля Комментарии13
Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину
22 июля ФотоКомментарии8
Финал Кубка Греции перенесён из-за обнаруженной возле стадиона взрывчатки
21 июля Комментарии3
Убийца брата Орье сдался полиции
15 июля
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 23:37
Опупеть....Других слов найти невозможно.
firtreeman
firtreeman ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 23:20, ред.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ pomor 445 (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Обычная хулиганка, а канитель развели просто ужасную.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:11
    Мерзостно-пакостно на душе из-за того, что происходит в судопроизводстве государства под названием Россия.
    pomor 445
    pomor 445 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 21:44
    А Пака посадят за клевету и симуляцию.
    pomor 445
    pomor 445 ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Это уже с Федуном связано. Теперь понятно зачем Кокорин в Спартак подался так неожиданно. Хулиганку отменили, а дальше Федун с адвокатами намерен добиваться полной отмены наказания и многомиллионной компенсации.
    denmig
    denmig
    вчера в 20:51
    Люди в черных одеяниях одинаковы - узнали, что кококо - игрок Спартака - и ВАР не сработал! Одно дело делали - одному одно, второму меньше! Справедливо!!!!!?
    Bastardo
    Bastardo ответ berda2003 (раскрыть)
    вчера в 20:47
    Ленина-Сталина-Маркса били зеки с расстрельными статьями и только во времена СССР (ибо не козырно расстреливать человека с такими партаками при красной власти). После распада СССР и моратория на смертную казнь смысл таких партаков сведён на нет.
    Bastardo
    Bastardo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:44
    Лол, а как ты предлогаешь делать?)

    Не выигрываешь в первом процессе - идёшь на второй (если речь про уголовный суд) итд. А точно они не выигрывают - логично, ибо дело политическое
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    вчера в 20:23
    Они же сами, точнее их адвокаты мутят. А эти "умники - миллионеры" не понимают, что их на бабки разводят. Адвокаты могут тянут до бескеонечности, сначала аппеляция, потом кассация , постом ЕСПЧ и т.д А деньги капают.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:14
    Еще пару судов и в итоге всю четверку наградят!!!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 19:42
    Достало это табуретное дело.Пора поставить точку и начинать играть в футбол!
    berda2003
    berda2003
    вчера в 19:41
    суды-песуды, хотят стать матёрыми зэками, в перспективе, когда набегаются - ворами в законе... только у мамая проблема - весь разрисован - купала лепить некуда, разве, что на ж...пу, хотя может и там занято. У кокошки можно и ленина и сталина набить и пару красивых лозунгов на ногах, типа: они устали и т.д.
    RIR68
    RIR68 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 19:32
    шамсуаров подтвердит, да и гулиев не будет отпираться)
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:28
    Кокорин злыдень
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 19:08
    ну это совсем глупо в нашей стране искать правду)))
    Брулин
    Брулин ответ ЧиП (раскрыть)
    вчера в 19:02
    нет-нет, следователей-идиотов гораздо больше, просто другие заняты были
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 19:01
    Кто получит?
    Rattlehead
    Rattlehead ответ For56tas (раскрыть)
    вчера в 18:58
    Вся страна говорит о том, что Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь - дровами, и что треть страны с самыми большими запасами природного газа в мире до сих пор не газифицирована.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 18:47
    Да я сейчас залез в архив новостей, почитать что там писали спартачи по поводу ареста и срока Коко. Очень смешно)
    Ну зато теперь Коко с Гулиевым смогут развлекать тарасовскую публику петушиными боями.
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    вчера в 18:44
    Кокоре могут и накинуть за Спартак, пару лет усилка, гыгы.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ХУБУЛ (раскрыть)
    вчера в 18:36
    Главное, чтобы Федун 11,5 мио евро заплатил, тогда можно и на нары на годик😂😂😂
    dzvinka
    dzvinka ответ beefs (раскрыть)
    вчера в 18:35
    к слаборазвитым суд всегда более снисходителен.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    вчера в 18:33
    Пидрюганов обратно на нары, нечего быдлятине в нормальном обществе делать.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    вчера в 18:30
    А помнишь, как они ещё отмазывали Гулиева?) это не то, это другое, это он вонючего врага из Америки бил... теперь у них полный набор😂😂😂
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 18:22
    спартачи в переобувании трюкачи уже Кокоху защищают.
    Во время суда первыми требовали засадить на максимальный срок)
    Ну а по факту : это слушание инициировали сами Коко и Мамай. Если бы суд признал необоснованность приговора, дружбаны могли подать в суд на РФ и требовать возмещение ущерба. А это выплаты по зарплате, которая у ребят по действующим договорам исчислялась миллионами рублей.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 18:18
    Какую интересно зарплату хотят удержать у этого "вчерашнего егэшника", кортрый в принципе не знает что такое работа
    Wolf77785
    Wolf77785
    вчера в 18:17
    То ли я что-то не то читаю, то ли секта опять бредит..
    "наказание Кокорина осталось прежним"
    Как можно назвать, что тут кабинет Зенита продавил? Некоторые особы, как Пендулум, вообще пишет, то что срок можно поменять.. Только не вижу, что тут изменилось то...
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 18:14
      Константин Белых
      Константин Белых
      вчера в 18:13
      Раздули до небес дело. Накосячили-год отсидели-что еще надо? Дайте им делом заниматься а не по судам таскаться .
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100