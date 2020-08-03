Мосгорсуд изменил приговор Мамаеву, наказание Кокорина осталось прежним

Мосгорсуд изменил приговор в отношении полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и оставил прежним наказание для нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
По новому приговору Александр Кокорин получил полтора года заключения, Кирилл Кокорин и Павел Мамаев приговорены к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.
Александр Протасовицкий (товарищ Александра Кокорина) получил год исправительных работ.
Не выигрываешь в первом процессе - идёшь на второй (если речь про уголовный суд) итд. А точно они не выигрывают - логично, ибо дело политическое
Не выигрываешь в первом процессе - идёшь на второй (если речь про уголовный суд) итд. А точно они не выигрывают - логично, ибо дело политическое
Ну зато теперь Коко с Гулиевым смогут развлекать тарасовскую публику петушиными боями.
Ну зато теперь Коко с Гулиевым смогут развлекать тарасовскую публику петушиными боями.
Во время суда первыми требовали засадить на максимальный срок)
Ну а по факту : это слушание инициировали сами Коко и Мамай. Если бы суд признал необоснованность приговора, дружбаны могли подать в суд на РФ и требовать возмещение ущерба. А это выплаты по зарплате, которая у ребят по действующим договорам исчислялась миллионами рублей.
Во время суда первыми требовали засадить на максимальный срок)
Ну а по факту : это слушание инициировали сами Коко и Мамай. Если бы суд признал необоснованность приговора, дружбаны могли подать в суд на РФ и требовать возмещение ущерба. А это выплаты по зарплате, которая у ребят по действующим договорам исчислялась миллионами рублей.
"наказание Кокорина осталось прежним"
Как можно назвать, что тут кабинет Зенита продавил? Некоторые особы, как Пендулум, вообще пишет, то что срок можно поменять.. Только не вижу, что тут изменилось то...
"наказание Кокорина осталось прежним"
Как можно назвать, что тут кабинет Зенита продавил? Некоторые особы, как Пендулум, вообще пишет, то что срок можно поменять.. Только не вижу, что тут изменилось то...