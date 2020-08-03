Промес — Кокорину: «DAVAIII BLY**T»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес оригинально отреагировал на переход форварда Александра Кокорина в московский клуб.
«DAVAIII BLY**T😍🔥» – написал Промес.
Ранее стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке».
Полузащитник «Аякса» Квинси Промес оригинально отреагировал на переход форварда Александра Кокорина в московский клуб.
«DAVAIII BLY**T😍🔥» – написал Промес.
Ранее стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке».
Инструктора Ф.Смолов и А.Кокорин, экзамен будет принимать выдающийся матерщинник Евсеев!!!
Инструктора Ф.Смолов и А.Кокорин, экзамен будет принимать выдающийся матерщинник Евсеев!!!