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Промес — Кокорину: «DAVAIII BLY**T»

вчера, 19:18

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес оригинально отреагировал на переход форварда Александра Кокорина в московский клуб.

«DAVAIII BLY**T😍🔥» – написал Промес.

Ранее стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке».

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Все комментарии
commando
commando
сегодня в 01:35
чё рли никто не знает что это отсылка к той самой игре кс го, по которой сам Спартак и представил его? грустно
alexgurzan
alexgurzan ответ Давайте думать (раскрыть)
вчера в 23:06
.
текепбир
текепбир
вчера в 23:04, ред.
evilhuman
вчера 21:43
почему разочаровывает? "bly**t " в моем понимание это:1хругательное) блудница;2хцерковное)не принимающий таинств Господних;3хфеня,жаргонное) человек поднявший руку на вора. вам не кажется что эту статью вы исходя из вашей логики(разочарования) должны были написать с акцентом на разочарование в культуре Квинси а не выставлять похабщину как нечто обыденое не требующее ваших пояснений по поводу недопустимости подобных высказываний в культурном обществе. поэтому считаю что комментарий от evilhuman не противоречит контексту статьи исходя из того что квинси действительно провел много времени в тарасовке с рускоязычными одноклубниками и то,что bydl**m называют людей с низким уровнем культуры. в общем как в поговорке "яблоко от яблони не далеко падает". ну или болельщик от околофутбола))))
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 23:03
Приглашаем профессиональных футболистов из ближнего и дальнего зарубежья любых возростов для прохождения обучения великого и могучего!!!
Инструктора Ф.Смолов и А.Кокорин, экзамен будет принимать выдающийся матерщинник Евсеев!!!
mortid
mortid
вчера в 22:57
А кто нибудь сможет мне объяснить, почему это мат, плохие слова? Только лишь потому, что когда-то один упырь, возможно нажравшись опиума, решил что некоторые слова ему не нравятся и отнёс их к плохим (матерным). Только вдумайтесь в это, ведь бред настоящий, не существует плохих (матерных) слов в природе. Так решили некоторые люди и вбили в тупую башку остальным, вот и всё.
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ sten312 (раскрыть)
вчера в 22:46
    Юрниекс
    Юрниекс
    вчера в 22:39
      Gahi
      Gahi
      вчера в 21:55
      Раньше за такие слова можно было серьёзно по платится, а сейчас что на поле что в раздевалке и что в послании для игрока это норма. Но для Какорина который отсидел год, эти слова приобретают совсем другой смысл, это должно быть оскорблением для него? Разучились нормально шутить, но в каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда.
      Армейская душа
      Армейская душа ответ denmig (раскрыть)
      вчера в 21:53
      "SVYAT SVYAT SVYAT!!!" - написал Промес
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 21:51
      Давалли? Отличное прозвище для Коко )))
      makkie
      makkie ответ Footbolista (раскрыть)
      вчера в 21:29
      Игорька там лазером ослепили, так бы он отразил удар.
      Хотя, погодите-ка, это же было в на ЧМ против Алжира :))))
      galem72
      galem72
      вчера в 21:28
      Антоха ах**нен!
      NGYRZ
      NGYRZ
      вчера в 21:26
      и что это означает?
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 21:21
      также и наши быстро учатся мату, любому мату на любом языке))
      Footbolista
      Footbolista
      вчера в 21:07
      Помню как Антон крикнул: "DAVAIII BLY**T"....и Фернандо положил Игорю в 9 со штрафного...
      G12ridul
      G12ridul
      вчера в 21:04
      В бане даст.
      denmig
      denmig
      вчера в 20:46
      Как научили сами, так он и реагирует! Вперед, Антоха, - назад в будущее - в Спартак!!!!!
      sten312
      sten312
      вчера в 20:39
      Настоящий спартач выделяется культурным словом.
      Petergoff
      Petergoff
      вчера в 20:26, ред.
      Значит избранным можно, а для простых смертных- комментарий разочаровывает.......
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 20:17
      Вот он международный, всем до боли понятный язык!!! Когда переводчик абсолютно не нужен!!!
      Константин Белых
      Константин Белых
      вчера в 20:13
      Красава! Возвращайся-всегда ждем!
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 20:12
      .
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 20:10
      Первое чему научится быстро и в совершенстве любой легионер в России, где бы он не играл, в Спартаке, Зените или Тамбове - это отборный русский мат. И с этим ничего не поделаешь, таковы современные реалии.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 20:10
      Эх Квинси.
      И сейчас продолжает вносить позитив в этот клуб.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 20:07
      Антошка понимает толк в Российском мате....).. Учителя были хорошие.
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ Wolf77785 (раскрыть)
      вчера в 20:01
        Lao-Dzi
        Lao-Dzi
        вчера в 19:47
        Это Свинси в Голландии не пригодилось.
        Evilhuman
        Evilhuman
        вчера в 19:43
          vinyardrip
          vinyardrip
          вчера в 19:43
          Повезло, что не смолов. Или нет)))
          Carcasss
          Carcasss
          вчера в 19:41
          Это да, причем редкостная😉
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