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Венгер: «Мне 70 лет, но каждый день я всё ещё хочу тренировать»

вчера, 13:40

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что может вернуться к работе главным тренером.

В настоящее время Венгер является техническим консультантом ФИФА.

Я хочу тренировать каждый день, я делал это всю свою жизнь.

Мне 70 лет, я сделал уже многое. Должен ли я играть в какую-то «русскую рулетку», даже если это касается моего здоровья? Я не могу делать вещи нерешительно, поэтому я задаю себе этот вопрос.

Что нужно, чтобы я снова вернулся к работе главным тренером? Должны быть условия, которые я считаю оптимальными. В противном случае я не буду этого делать.

Напомним, что ранее Венгер являлся одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива».

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Nazi
Nazi
вчера в 17:36
Тупые шейхи из ПСЖ, кого только не перебрали на тренерской позиции.

А ведь вот он, настоящий тренер для Парижа.. Тьфу ты..
Triem
Triem
вчера в 17:34
Сеня, хватит! Отдыхай уже!
Neymar 10
Neymar 10 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:02
пока что Арсен слишком молодой тренер для туринцев ! пусть еще полвека потренирует какой нибудь марсельский олимпик , чтобы убедить Аньелли в том что Венгер уже не юнец и окончательно созрел для работы с туринским клубом ! + не стоит забывать что Венгер любит воспитывать совсем ещё зелёных юниоров , а в Турине их просто навалом ; Бонуччи , Кьеллини , Матюиди , Роналду и совсем ещё грудной Дибала ! Работа мечты
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 14:51
Семин:
И этого юношу хотели видеть в Локомотиве? Пффф
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:07
Венгер: «Мне 70 лет, но даже сейчас я 30 мячей могу забить в чемпионате италии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:44
Венгеру давно пора цветочки поливать в огороде.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:42
Ну бери детскую команду
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 13:42
Это его дело
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