Венгер: «Мне 70 лет, но каждый день я всё ещё хочу тренировать»

Бывший наставник «Арсенала» рассказал, что может вернуться к работе главным тренером.

В настоящее время Венгер является техническим консультантом ФИФА .

Я хочу тренировать каждый день, я делал это всю свою жизнь.

Мне 70 лет, я сделал уже многое. Должен ли я играть в какую-то «русскую рулетку», даже если это касается моего здоровья? Я не могу делать вещи нерешительно, поэтому я задаю себе этот вопрос.

Что нужно, чтобы я снова вернулся к работе главным тренером? Должны быть условия, которые я считаю оптимальными. В противном случае я не буду этого делать.