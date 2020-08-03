Венгер: «Мне 70 лет, но каждый день я всё ещё хочу тренировать»

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что может вернуться к работе главным тренером.
В настоящее время Венгер является техническим консультантом ФИФА.
Я хочу тренировать каждый день, я делал это всю свою жизнь.
Мне 70 лет, я сделал уже многое. Должен ли я играть в какую-то «русскую рулетку», даже если это касается моего здоровья? Я не могу делать вещи нерешительно, поэтому я задаю себе этот вопрос.
Что нужно, чтобы я снова вернулся к работе главным тренером? Должны быть условия, которые я считаю оптимальными. В противном случае я не буду этого делать.
Напомним, что ранее Венгер являлся одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива».
А ведь вот он, настоящий тренер для Парижа.. Тьфу ты..
А ведь вот он, настоящий тренер для Парижа.. Тьфу ты..
И этого юношу хотели видеть в Локомотиве? Пффф
И этого юношу хотели видеть в Локомотиве? Пффф