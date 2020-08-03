Кришито: «Мы должны больше работать»

Капитан «Дженоа» подвел итоги сезона для «грифонов».

Мы всегда стараемся помогать своим младшим товарищам, даже если нам не всегда нравится находиться в такой ситуации. У нас с Пандевым большой опыт выступлений в Лиге чемпионов. У нас большой международный опыт, поэтому мы должны объединиться. А еще мы должны больше работать, чтобы «Дженоа» мог себе позволить безопасно финишировать в сезоне, а не решать все вопросы в заключительных турах, как происходит в последние годы.