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Кришито: «Мы должны больше работать»

вчера, 11:13

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито подвел итоги сезона для «грифонов».

Мы всегда стараемся помогать своим младшим товарищам, даже если нам не всегда нравится находиться в такой ситуации. У нас с Пандевым большой опыт выступлений в Лиге чемпионов. У нас большой международный опыт, поэтому мы должны объединиться. А еще мы должны больше работать, чтобы «Дженоа» мог себе позволить безопасно финишировать в сезоне, а не решать все вопросы в заключительных турах, как происходит в последние годы.

Напомним, что «Дженоа» закончил сезон на 17-й позиции в таблице Серии А.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 11:51
Дженоа это такая футбольная Алиса в Зазеркалье - бежит изо всех сил и при этом остаётся на одном и том же месте, на семнадцатом..
beefs
beefs
вчера в 11:19
Работать нужно всегда...
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