Голкипер «Дженоа» Перин: «Мы заслужили место в Серии А»

Голкипер «Дженоа» заявил, что его команда полностью заслуживает того, чтобы остаться в Серии А. Генуэзцы завершили сезон на 17-й строчке, опередив вылетевший «Лечче» на 4 очка.

Мы работали над игрой в течение семи месяцев и заслужили это, потому что выиграли все очные матчи с аутсайдерами. Статистика ясна, мы заработали 28 очков с момента прихода нового тренера. «Дженоа» — славный клуб. Вы не видите многих, кто стоит за успехами команды.

В данный момент я читаю книгу, в которой утверждается, что есть две команды, одна существует на поле, а другая вне его. Если обе эти команды не пойдут по одному и тому же пути, они не достигнут своих целей.