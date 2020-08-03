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Голкипер «Дженоа» Перин: «Мы заслужили место в Серии А»

вчера, 00:41

Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин заявил, что его команда полностью заслуживает того, чтобы остаться в Серии А. Генуэзцы завершили сезон на 17-й строчке, опередив вылетевший «Лечче» на 4 очка.

Мы работали над игрой в течение семи месяцев и заслужили это, потому что выиграли все очные матчи с аутсайдерами. Статистика ясна, мы заработали 28 очков с момента прихода нового тренера. «Дженоа» — славный клуб. Вы не видите многих, кто стоит за успехами команды.

В данный момент я читаю книгу, в которой утверждается, что есть две команды, одна существует на поле, а другая вне его. Если обе эти команды не пойдут по одному и тому же пути, они не достигнут своих целей.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 08:08
Ну раз заслужили так выступайте в серии а.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:41
Не вылетели в этом сезоне - вылетят в следующем.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:40
Остальные 3 команды были просто намного хуже.
ДСА
ДСА
вчера в 07:40
В нужное время выдали одну удачную игру.
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:36
Заслуживают чемпионство,а семнадцатое место вымучивают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:33
Весьма толковый мужик...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 07:24
Дженоа мощно прогрессирует - то же семнадцатое место что и год назад, но набрали на целое очко больше.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:09
это не самое важное))
shlomo
shlomo
вчера в 06:58
Молодцы, что еще сказать...
Смольчик
Смольчик
вчера в 06:54
Это же хорошо.
beefs
beefs
вчера в 06:45
ну что же в этот раз получилось...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:36
Так все говорят, когда выигрывают
STVA 1
STVA 1
вчера в 04:38
Лучше до последнего тура не доводить
sv_1969
sv_1969
вчера в 04:35
Наверное это так
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 04:21
Заслужили раз в такой битве оказались сильнее.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 02:26
Сложно с ним не согласиться
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:26
Выгрызли место в серии "А", по другому и не скажешь.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 00:54
Лечче круче по игре
ОПС
ОПС
вчера в 00:53
А где Европа? И как вообще играть?
ОПС
ОПС
вчера в 00:42
Заслужил - получи.
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