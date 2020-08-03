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Дженас: «Я бы посоветовал Кейну задуматься об уходе из „Тоттенхэма“»

вчера, 11:49

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас считает, что форвард Харри Кейн должен задуматься об уходе из лондонского клуба.

Я чувствую, что это похожая ситуация с Гаретом Бэйлом [валлиец перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал»]. Мне нравится игра Кейна, он является одним из лучших нападающих в Европе, но я должен оценить и его карьеру.

Можно посмотреть, что сделал Кайл Уокер с тех пор, как перешёл из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити». Он ушел и выиграл два титула АПЛ, может попасть в финал Лиги чемпионов в этом году, он добивается успехов в своей карьере.

Харри с каждым годом получает все больше и больше травм. Я бы посоветовал Кейну задуматься об уходе из «Тоттенхэма». Он должен быть более эгоистичным.

Ранее Лукас Моура назвал Кейна легендой АПЛ.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:48
Наживает себе врага в лице Жозика.
dzvinka
dzvinka ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:54, ред.
ты еще забыл добавить, что он кавалер ордена Британской Империи.
Так что да, такому топарю лучше в ТТХ сидеть и радовать спаркса скорыми трофеями.
shlomo
shlomo
вчера в 12:03
Непонятно, с чем связано такое высказывание....На мой взгляд если идет разговор про Тотен, то первое кто приходит на ум это Кейн (правильно про него уже говорили "легенда шпор")....зачем ему куда то уходить.....он предан клубу, за который отыграл 8 лет, статистика у него одна из лучших в АПЛ, игрок сборной....трофеи это хорошо, но видимо если бы он их захотел, то наверняка уже давно перебрался бы (наверняка были предложения из топ клубов)....хочу пожелать ему всего-всего....и пусть именно со шпорами он выиграет трофей!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:00
В Тоттенхэме он уже достиг потолка.
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