Дженас: «Я бы посоветовал Кейну задуматься об уходе из „Тоттенхэма“»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» считает, что форвард должен задуматься об уходе из лондонского клуба.

Я чувствую, что это похожая ситуация с Гаретом Бэйлом [валлиец перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал»]. Мне нравится игра Кейна, он является одним из лучших нападающих в Европе, но я должен оценить и его карьеру.

Можно посмотреть, что сделал Кайл Уокер с тех пор, как перешёл из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити». Он ушел и выиграл два титула АПЛ , может попасть в финал Лиги чемпионов в этом году, он добивается успехов в своей карьере.

Харри с каждым годом получает все больше и больше травм. Я бы посоветовал Кейну задуматься об уходе из «Тоттенхэма». Он должен быть более эгоистичным.