Дженас: «Я бы посоветовал Кейну задуматься об уходе из „Тоттенхэма“»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас считает, что форвард Харри Кейн должен задуматься об уходе из лондонского клуба.
Я чувствую, что это похожая ситуация с Гаретом Бэйлом [валлиец перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал»]. Мне нравится игра Кейна, он является одним из лучших нападающих в Европе, но я должен оценить и его карьеру.
Можно посмотреть, что сделал Кайл Уокер с тех пор, как перешёл из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити». Он ушел и выиграл два титула АПЛ, может попасть в финал Лиги чемпионов в этом году, он добивается успехов в своей карьере.
Харри с каждым годом получает все больше и больше травм. Я бы посоветовал Кейну задуматься об уходе из «Тоттенхэма». Он должен быть более эгоистичным.
Ранее Лукас Моура назвал Кейна легендой АПЛ.