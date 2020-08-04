Лысцов — о «Локомотиве»: «Я должен был сюда вернуться»

Защитник «Локомотива» рад, что вернулся в московский клуб.

Всегда говорил и буду говорить, что в футболе не может не быть конкуренции. Только конкуренция делает тебя сильнее и не позволяет расслабляться. Я готов и будут оправдывать доверие «Локомотива», который вернул меня домой. Я должен был сюда вернуться.

Я всегда мечтал играть в Черкизове при полном стадионе и для родных болельщиков. Играть как можно больше. Сидеть на замене и гордиться, что ты в «Локомотиве» – это совсем не то. Задача – попасть в состав, выиграть конкуренцию и держать уровень. Про призовые места с «Локомотивом» даже говорить не нужно. Хочется обыгрывать любых соперников, наслаждаться победами и стремиться к медалям.