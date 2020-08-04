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Медведев выступил против увольнения Прядкина

вчера, 16:26

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи, что Сергей Прядкин может покинуть пост главы РПЛ.

Я не вижу оснований для обсуждений подобного рода. Тем более что мы совсем недавно единодушно переизбрали Сергея Геннадьевича на этот пост. Мне неизвестно ни одного повода, чтобы поднимать вопрос об отставке и сложении полномочий.

Мы живём в очень непростое время. Понятное дело, что у кого-то могут быть какие-то недовольства в связи с возобновлением чемпионата, но самое главное, что мы не только возобновили чемпионат, но и доиграли его. За исключением нескольких матчей, где были технические поражения или игра молодёжным составом.

Искать нужно прежде всего в самих себе, а потом уже в лиге и РФС.

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Все комментарии
bacek15
bacek15
вчера в 22:45, ред.
"Я не вижу оснований для обсуждений подобного рода" Это субъективное мнение или объективное? )))
galem72
galem72
вчера в 22:33
Избрали единогласно? Как же в духе сгнившего едра. Такой кремлёвский воротила всегда будет петь оды всяким карманным существам.
blitz
blitz
вчера в 21:56
Опять этот Медведев в каждой бочке затычка.
мангo
мангo
вчера в 21:55
Крыша вступилась
112910415
112910415
вчера в 21:03
Медведев - он авторитетный
vashinin
vashinin
вчера в 20:42
А чего искать-то надо?))
pomor 445
pomor 445 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:43
Философом становишься.
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:27
Медведев: " Пользы с Прядкина - ну что с козла молока, но вреда однако тоже никакого."
нефтегаз
нефтегаз
вчера в 18:57
рука руку моет
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 18:54
"Скованные одной цепью, связанные одной целью" (с) Наутилус Помпилиус
Gloomy59
Gloomy59
вчера в 18:25
А кто бы сомневался!!!!!
КОРЕША!!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:59
Медведев научился грамотно и логично излагать свои мысли без оскорблений и глупых "шуток"? Это хорошо
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:57
Не разделяю радости...
Админгегемония - может служить подушкой безопасности в решении спорных моментов и уверенности в своих силах....но в построении действительно сильной команды может служить преградой....
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:43
Да ты что))Удивился бы другим словам!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:36
Ну кто бы в этом сомневался)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:16
"Ура, Ура, Ура. "...........)).
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:16
Ворон ворону глаз не выклюет.
4RT
4RT
вчера в 16:51
Это он то живёт в "не простое" время? ))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:47
Москва бунтует...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:46
Пусть остается , а вот Дюкова можно и уволить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:46
Ещё "до Медведева" всё порешали...))
Он "для приличия" что ли высказывается ??

18 декабря 2018 г
Дюков возглавляет РФС, а Геркусу отдадут Премьер-лигу.

В российском футболе пришло время Питера. Один из основных кандидатов на пост главы РФС Александр Дюков – товарищ питерский. Кандидат на РПЛ Илья Геркус – аналогично. Матчи на ЧЕ-2020 в России будут играться только в Питере. Но это еще не все.

Один из основных претендентов на пост спортивного директора РФС – Александр Кержаков [старший тренер юношеской сборной России U-17]. Если Саша попадет, весь российский футбол перейдет, фактически, под контроль северной столицы»
shlomo
shlomo
вчера в 16:33
Ну все теперь точно останется..."пахан" поручился...:))))
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 16:29
ахахаха
ещё бы
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