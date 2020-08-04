Медведев выступил против увольнения Прядкина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи, что Сергей Прядкин может покинуть пост главы РПЛ.
Я не вижу оснований для обсуждений подобного рода. Тем более что мы совсем недавно единодушно переизбрали Сергея Геннадьевича на этот пост. Мне неизвестно ни одного повода, чтобы поднимать вопрос об отставке и сложении полномочий.
Мы живём в очень непростое время. Понятное дело, что у кого-то могут быть какие-то недовольства в связи с возобновлением чемпионата, но самое главное, что мы не только возобновили чемпионат, но и доиграли его. За исключением нескольких матчей, где были технические поражения или игра молодёжным составом.
Искать нужно прежде всего в самих себе, а потом уже в лиге и РФС.
КОРЕША!!!!
КОРЕША!!!!
Админгегемония - может служить подушкой безопасности в решении спорных моментов и уверенности в своих силах....но в построении действительно сильной команды может служить преградой....
Админгегемония - может служить подушкой безопасности в решении спорных моментов и уверенности в своих силах....но в построении действительно сильной команды может служить преградой....
Он "для приличия" что ли высказывается ??
18 декабря 2018 г
Дюков возглавляет РФС, а Геркусу отдадут Премьер-лигу.
В российском футболе пришло время Питера. Один из основных кандидатов на пост главы РФС Александр Дюков – товарищ питерский. Кандидат на РПЛ Илья Геркус – аналогично. Матчи на ЧЕ-2020 в России будут играться только в Питере. Но это еще не все.
Один из основных претендентов на пост спортивного директора РФС – Александр Кержаков [старший тренер юношеской сборной России U-17]. Если Саша попадет, весь российский футбол перейдет, фактически, под контроль северной столицы»
Он "для приличия" что ли высказывается ??
18 декабря 2018 г
Дюков возглавляет РФС, а Геркусу отдадут Премьер-лигу.
В российском футболе пришло время Питера. Один из основных кандидатов на пост главы РФС Александр Дюков – товарищ питерский. Кандидат на РПЛ Илья Геркус – аналогично. Матчи на ЧЕ-2020 в России будут играться только в Питере. Но это еще не все.
Один из основных претендентов на пост спортивного директора РФС – Александр Кержаков [старший тренер юношеской сборной России U-17]. Если Саша попадет, весь российский футбол перейдет, фактически, под контроль северной столицы»
ещё бы
ещё бы