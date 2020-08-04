Медведев выступил против увольнения Прядкина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи, что Сергей Прядкин может покинуть пост главы РПЛ .

Я не вижу оснований для обсуждений подобного рода. Тем более что мы совсем недавно единодушно переизбрали Сергея Геннадьевича на этот пост. Мне неизвестно ни одного повода, чтобы поднимать вопрос об отставке и сложении полномочий.

Мы живём в очень непростое время. Понятное дело, что у кого-то могут быть какие-то недовольства в связи с возобновлением чемпионата, но самое главное, что мы не только возобновили чемпионат, но и доиграли его. За исключением нескольких матчей, где были технические поражения или игра молодёжным составом.