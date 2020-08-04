Гунько: «Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде»

Главный тренер «Химок» прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» хочет отдать в аренду подмосковному клубу нападающего , но специалиста он не устраивает.

Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде! Но не все зависит от меня.

Придут ли в команду футболисты «Спартака»? Надеюсь. Кандидатуры есть. Все решается.