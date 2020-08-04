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Гунько: «Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде»

вчера, 15:59

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» хочет отдать в аренду подмосковному клубу нападающего Георгия Мелкадзе, но специалиста он не устраивает.

Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде! Но не все зависит от меня.

Придут ли в команду футболисты «Спартака»? Надеюсь. Кандидатуры есть. Все решается.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 22:20
Как Гунько может быть против решения Федуна?
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 20:01
А то других не отдадут)
youtomee
youtomee ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:14
ты думаешь, что Химки буду платить Спартаку за аренду игроков?? или это был прикол и я не оценил?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:22
Человек, хоть и грузин сказал, что его не устраивает тренер, это его право а видение гунько его не интересует.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:13
Ты же за Спартак болеешь и знаешь, что Химки это фарм клуб и игрокам зарплату будет платить Спартак!
Так как это дорого для Химок будет? Всего то 6 очков!!! Разве это дорого для команды, которая уже знает, что вылетит в ФНЛ обратно?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:07
Как прикажут из Тарасовки так и будет!
denmig
denmig
вчера в 16:07, ред.
Так бери, кто против-то!???
ДСА
ДСА
вчера в 16:06
Может просто дорого его арендовать для Химок.
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