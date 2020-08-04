Гунько: «Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» хочет отдать в аренду подмосковному клубу нападающего Георгия Мелкадзе, но специалиста он не устраивает.
Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде! Но не все зависит от меня.
Придут ли в команду футболисты «Спартака»? Надеюсь. Кандидатуры есть. Все решается.
Так как это дорого для Химок будет? Всего то 6 очков!!! Разве это дорого для команды, которая уже знает, что вылетит в ФНЛ обратно?
Так как это дорого для Химок будет? Всего то 6 очков!!! Разве это дорого для команды, которая уже знает, что вылетит в ФНЛ обратно?