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Евсеев: «В „Уфу“ молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти»

вчера, 22:22

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал трансфер полузащитника Даниила Фомина в «Динамо». Тренер отреагировал и на слухи о том, что хавбек Остон Урунов близок к переходу в «Спартак».

В «Уфу» молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти, чтобы потом получить хорошее предложение из более состоятельного клуба и обеспечить там себя неплохим контрактом в ответ на новые вызовы.

Рад, что «Уфа» снова подтвердила свой статус фабрики звёзд. Взяв неизвестных игроков, мы делаем их теми, на кого появляется большой спрос. Здесь умеют выстраивать работу и растить футболистов. Рады, что скоро услышим о Фомине и Урунове много интересного.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:51
Уфа в последние годы действительно стала кузницей талантов. Начиная с Зинченко , конвейер по раскрытию молодых и перспективных игроков заработал на полную мощь. Жаль , нет у них богатого спонсора, чтоб мог содержать команду и удерживать игроков у себя. Могли бы за призы вполне бороться. А пока для них продажа игроков - это вопрос выживания.
Может в будущем кто то из богатых бизнесменов и обратит свой взор на Уфу, где работа по развитию игроков отлажена до автоматизма. Вот только наши бизнесмены неохотно вкладывают свои деньги регионах. Им столицы или юга подавай. Но будем надеяться, что может кто из богатых буратин и клюнет на очень перспективную команду.
Удачи Уфе в новом и последующих сезонах!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:36
Тут Вадим прав.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 22:24
Только надо начать их дорого продавать, а не за 2-3 млн
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:22
Расти в цене и в остальном тоже.
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