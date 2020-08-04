Евсеев: «В „Уфу“ молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти»

Наставник «Уфы» прокомментировал трансфер полузащитника в «Динамо». Тренер отреагировал и на слухи о том, что хавбек близок к переходу в «Спартак».

В «Уфу» молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти, чтобы потом получить хорошее предложение из более состоятельного клуба и обеспечить там себя неплохим контрактом в ответ на новые вызовы.

Рад, что «Уфа» снова подтвердила свой статус фабрики звёзд. Взяв неизвестных игроков, мы делаем их теми, на кого появляется большой спрос. Здесь умеют выстраивать работу и растить футболистов. Рады, что скоро услышим о Фомине и Урунове много интересного.