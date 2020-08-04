Евсеев: «В „Уфу“ молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти»

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал трансфер полузащитника Даниила Фомина в «Динамо». Тренер отреагировал и на слухи о том, что хавбек Остон Урунов близок к переходу в «Спартак».
В «Уфу» молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти, чтобы потом получить хорошее предложение из более состоятельного клуба и обеспечить там себя неплохим контрактом в ответ на новые вызовы.
Рад, что «Уфа» снова подтвердила свой статус фабрики звёзд. Взяв неизвестных игроков, мы делаем их теми, на кого появляется большой спрос. Здесь умеют выстраивать работу и растить футболистов. Рады, что скоро услышим о Фомине и Урунове много интересного.
Может в будущем кто то из богатых бизнесменов и обратит свой взор на Уфу, где работа по развитию игроков отлажена до автоматизма. Вот только наши бизнесмены неохотно вкладывают свои деньги регионах. Им столицы или юга подавай. Но будем надеяться, что может кто из богатых буратин и клюнет на очень перспективную команду.
Удачи Уфе в новом и последующих сезонах!!!
Может в будущем кто то из богатых бизнесменов и обратит свой взор на Уфу, где работа по развитию игроков отлажена до автоматизма. Вот только наши бизнесмены неохотно вкладывают свои деньги регионах. Им столицы или юга подавай. Но будем надеяться, что может кто из богатых буратин и клюнет на очень перспективную команду.
Удачи Уфе в новом и последующих сезонах!!!