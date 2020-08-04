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Федотов — о Кокорине в «Спартаке»: «Рынок диктует свои условия»

вчера, 21:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи09.08.2020 в 20:00 Не начался

Наставник «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».

Мы с ним разговаривали накануне перехода. У Саши не было никаких противоречий с «Сочи», при определенном раскладе мы могли продолжить сотрудничество. Но рынок диктует свои условия. Вокруг этого перехода много чего сказано. Но я не вижу ничего предосудительного в том, что Саша продолжит карьеру в «Спартаке».

Саша уже приступил к тренировкам в Москве. Но давайте оставим оценку его формы и готовности вписаться в новую команду на откуп тренерам «Спартака».

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:06
В двух конкретных случаях - это действительно так , а в остальном он волен был выбирать . Но выбирал он не по сердцу, а по кошельку.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:55
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:46
Как бы Сашке не пришлось пожалеть, когда после расследования коррупционных схем спартак и химки снимут с чемпионата.
ABir
ABir
вчера в 23:31
Главное, чтобы в пьяные дебоши больше не вписывался
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:27
Трудно назвать "диктатором условий" игрока клубу которого даже не позволили предложить новый контракт...)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:12
В Сочи бы он не остался ни при каких условиях! Зачем Федотову нужно было говорить такое, выставляя себя дурачком? Видимо, установка из Питера.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:21
Ну так твоя последняя фраза мои слова полностью и подтверждает.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:20
Поглядим на стуломахателя в Спартаке)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
Ни рынок...и не Кокорин...
Зенит способен...финансово...не допускать превращения Кокорина в свободного агента...
Но..."чиновничий междусобойчик" на данной территории будет по-важнее денег...))

Александру то по большому счёту всё равно....чьи 10 млн в карман упадут.....федуновские или миллеровские....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:02
Не рынок, а Кокорин, будучи свободным агентом, диктует свои условия!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:59
Время сейчас такое
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