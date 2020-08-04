Федотов — о Кокорине в «Спартаке»: «Рынок диктует свои условия»

Наставник «Сочи» прокомментировал переход форварда в «Спартак».

Мы с ним разговаривали накануне перехода. У Саши не было никаких противоречий с «Сочи», при определенном раскладе мы могли продолжить сотрудничество. Но рынок диктует свои условия. Вокруг этого перехода много чего сказано. Но я не вижу ничего предосудительного в том, что Саша продолжит карьеру в «Спартаке».

Саша уже приступил к тренировкам в Москве. Но давайте оставим оценку его формы и готовности вписаться в новую команду на откуп тренерам «Спартака».