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Николич: «Меня волнует только результат»

вчера, 18:00

Наставник «Локомотива» Марко Николич отреагировал на то, что болельщики москвичей негативно восприняли уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

Для меня это не давление, а вполне объяснимая ситуация. Я не вижу вообще никаких проблем, никакого негативного отношения ко мне. Ультрас хотят видеть Сёмина, но это не значит, что они против меня. Я понимаю их: они обожают тренера, который был здесь 20 лет, выиграл всё с этим клубом. В Сербии тоже сталкивался с чем-то похожим, но потом я дал результат и всё изменилось. 15 лет назад меня волновало, что обо мне пишут, что обо мне говорят, но сейчас мне важна лишь моя работа. Меня волнует только результат. В футболе всё работает так: даёшь результат – тебя все любят, не даёшь – можешь делать всё, что хочешь, но ты никому не будешь нравиться.

Слова, что «Локо» доехал до второго места благодаря только лишь Сёмину? Если болельщики так думают, то я не против. А что мне делать? Говорить журналистам: «Нет! Это МЫ сделали!» Я предпочитаю говорить о футболе только фактами. Красота в глазах смотрящего! А что есть красота в мире спорта? Так ли часто мы говорим о красоте в баскетболе, водном поло, гандболе или хоккее? Нет. Только в футболе. Но в футболе на самом деле важны факты. Но что есть факты? Факты – это цифры. А цифры – это результат.

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Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 00:26
Последние фразы в духе Кличко.
Garrincha58
Garrincha58 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:07
а у кого сейчас есть игра в РПЛ да ни у кого
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:05, ред.
если бы не левые пенальти особенно с ЦСКА то что бы он сейчас делал?
112910415
112910415
вчера в 20:51
говорить умеет
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:01
Сейчас Николича нетрудно оставаться нейтральным и говорить удобоваримые вещи. Настоящие сложности могут начаться ближе к середине осени. Вот тогда и послушаем.
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:56
Это может оказаться приговором самому себе.
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 19:54
Стоит признать, Николич начал не плохо. Да, самый легкий календарь был у него и игра команды не поражала, но задачу выполнил. Высказывается корректно в непростой ситуации. К нему негатива меньше, чем к Кикнадзе с Мещеряковым
ДСА
ДСА
вчера в 19:08
И спрос будет по полной.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:02
сказал одно а думаешь только о деньгах)))
drug01
drug01
вчера в 18:53
А сама игра????
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:21
Несёт всякую хрень.
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Пока его нет....посмотрим в дальнейшем
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