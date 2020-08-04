Рибалта: «Хотим проявить себя в Лиге чемпионов»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о целях клуба на грядущий сезон.
Хотим снова победить в чемпионате и проявить себя в Лиге чемпионов.
Что касается Малкома, то он начал набирать форму. Считаем, что он нам сильно поможет в будущем. Ловрен? Нам нужен был игрок такого уровня.
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Это, как показывают последние пять сезонов, безотносительно к Зениту. Никто ничего не показал.
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Это, как показывают последние пять сезонов, безотносительно к Зениту. Никто ничего не показал.
Зенит не вышел в весну впервые за полтора десятка лет...
Зенит не вышел в весну впервые за полтора десятка лет...
Ну не смешите,пожалуйста!
Ну не смешите,пожалуйста!
До Спартака , как до небес - полуфинал только снится !
До Спартака , как до небес - полуфинал только снится !
в лч бюджеты команд сравнимы с газпромом,и сразу же бакланы на последнем месте,при равных бюджетах ничего не светит команде власти
в лч бюджеты команд сравнимы с газпромом,и сразу же бакланы на последнем месте,при равных бюджетах ничего не светит команде власти
По мне так у Зенита сейчас вполне неплохой состав, чтобы пробиваться в одну восьмую лч и даже там выигрывать. Усиления, конечно, не помешают, но ведь и без них можно будет нормально выступить, а лч ещё не скоро.
По мне так у Зенита сейчас вполне неплохой состав, чтобы пробиваться в одну восьмую лч и даже там выигрывать. Усиления, конечно, не помешают, но ведь и без них можно будет нормально выступить, а лч ещё не скоро.