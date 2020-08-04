Рибалта: «Хотим проявить себя в Лиге чемпионов»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о целях клуба на грядущий сезон.

Хотим снова победить в чемпионате и проявить себя в Лиге чемпионов.

Что касается Малкома, то он начал набирать форму. Считаем, что он нам сильно поможет в будущем. Ловрен? Нам нужен был игрок такого уровня.