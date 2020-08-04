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Рибалта: «Хотим проявить себя в Лиге чемпионов»

вчера, 17:25

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о целях клуба на грядущий сезон.

Хотим снова победить в чемпионате и проявить себя в Лиге чемпионов.

Что касается Малкома, то он начал набирать форму. Считаем, что он нам сильно поможет в будущем. Ловрен? Нам нужен был игрок такого уровня.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:10
Проявляйте хорошо, а не то негатив просветите. Португалия уже обошла, поэтому нужно каждому участнику набрать как можно больше баллов в общую сумму, реально да, если подойти к каждому матчу ответственно и кропотливым трудом всей команды. Ростов это доказал как за год команда была на вылете но сумела выйти из турнирного подвала и пройти достойно квалификацию и выйти в групповой турнир Л/Ч. То же самое хочется увидеть это и от Краснодара а также достойную игру Зенита и Локомотива в Лиге Чемпионов. Удачи.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:10
Проявляйте хорошо, а не то негатив просветите. Португалия уже обошла, поэтому нужно каждому участнику набрать как можно больше баллов в общую сумму, реально да, если подойти к каждому матчу ответственно и кропотливым трудом всей команды. Ростов это доказал как за год команда была на вылете но сумела выйти из турнирного подвала и пройти достойно квалификацию и выйти в групповой турнир Л/Ч. То же самое хочется увидеть это и от Краснодара а также достойную игру Зенита и Локомотива в Лиге Чемпионов. Удачи
oleg3k
oleg3k
вчера в 23:49
Конечно проявите себя в ЛЧ.Так проявите,что вся страна от хохота животы надорвёт.Сильно не пыжьтесь,пожалейте людей.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 23:11
Поверьте, в играх ЛЧ и ЛЕ команды не думают о том, чтобы приВнести рейтинговые очки в общую копилку. Задача одна - сыграть как можно удачнее, да хорошо заработать в случае победы или ничейного результата.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:03
Когда слышу такие слова ( "Хотим проявить себя в ЛЧ" ), почему-то появляется уверенность в обратном. И что сие означает - проявить ? Какое-то слово неказистое, как хочешь, так и понимай: то ли будут довольны, что не заняли последнее место в группе, то ли тому, что сыграли вничью с фаворитом... А вообще- лучше меньше болтать, но больше делать.
Wolf77785
Wolf77785 ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 22:36
в 2017 показали уже! мы всё видели!!
Wolf77785
Wolf77785 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 22:35
как у спартака! Только на 8 мест выше!!
коrn3512
коrn3512 ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 22:23
Спартак играл в полуфиналах, всех трёх европейских кубков. Изменение со временем регламента турниров, никаких дополнительных коврижек, тебе в споре - не сулит...
коrn3512
коrn3512
вчера в 22:16
Поставщик очков, для евросередняков, готов к раздаче...
ildar_3871
ildar_3871 ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 20:47
Можно отправить Уфу , и то лучше сыграют !
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:31
Он же не обозначил, что такое проявить себя. Каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Только суть остаётся единственной: добывать столько рейтинговых очков в ЕК больше некому.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:26
У Зенита бюджет 18 млрд , маловато будет , надо добавить будет !)
pomor 445
pomor 445 ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 20:24
Европа покажет, чего стоит наш "чемпион".
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Это, как показывают последние пять сезонов, безотносительно к Зениту. Никто ничего не показал.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:22
Проверяй не проверяй итог будет один , Зенит потерпит фиаско !)
ДСА
ДСА
вчера в 20:21
Будут надеяться на жребий.
pomor 445
pomor 445 ответ denmig (раскрыть)
вчера в 20:20
Кубок и Суперкубок УЕФА у Зенита есть, а когда это Спартак был в полуфинале ЛЧ?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:12
это фантазии))) и оснований на положительный результат нет))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 20:09
"опять^ бывает у коней, они выше четвертого места давно не поднимаются.
Зенит не вышел в весну впервые за полтора десятка лет...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:48
опять четвёртое место в группе и прощай ЛЧ надолго потому что и в РПЛ выше третьего места не светит
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
вчера в 19:20
Опять полуфинал лиги чемпионов??
Ну не смешите,пожалуйста!
112910415
112910415
вчера в 19:19
проявляйте !
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 19:12
Если уж с Лейпцигом или с Бенфикой класс не проявился, то страшно представить, что будет в матчах с грандами
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 19:06
И тут прибалта понесло
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
вчера в 19:05
Вот с ними как раз и проявится класс!
denmig
denmig ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
    denmig
    denmig
    вчера в 19:01
    С заявкой - выйти из группы - славное проявление! Проявите себя, ребята!
    До Спартака , как до небес - полуфинал только снится !
    valt134
    valt134
    вчера в 18:58
    Ясно... Опять Бла-БЛа-Бла... Ну здравствуй, 4-е место!!!
    нефтегаз
    нефтегаз
    вчера в 18:50
      minai
      minai
      вчера в 18:41
      "Хотеть" и "проявить" - несколько разные вещи. А так, удачи.
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 18:31
      Не считая Кокорина серьёзных потерь нет... Ну, если сделать вид, что Ловрен=Иванович.

      По мне так у Зенита сейчас вполне неплохой состав, чтобы пробиваться в одну восьмую лч и даже там выигрывать. Усиления, конечно, не помешают, но ведь и без них можно будет нормально выступить, а лч ещё не скоро.
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