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Сульшер: «Нас ждёт непростой поединок с „Копенгагеном“»

сегодня, 07:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСКМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после победы над ЛАСКом (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка против «Копенгагена». Датский клуб в параллельной встрече одолел «Истанбул» (3:0).

Работа выполнена. Парням нужны были игровые минуты, чтобы мы могли отправиться в Германию с составом, получившим игровое время и полным уверенности. Мы отправляемся туда, чтобы пройти как можно дальше, с надеждой поднять трофей, но мы знаем, что впереди нас ждут непростые матчи и много классных команд. Следующий соперник – «Копенгаген».

Мне доводилось играть со Столе Сольбаккеном (Прим. — главный тренер «Копенгагена»), он мой хороший друг, мы до сих пор общаемся. Мы пожелали друг другу удачи и сказали, что надеемся увидеться в Германии. Они сделали свою работу, мы сделали свою, так что переходим к следующему шагу.

Команды Столе всегда хорошо организованы, и против них тяжело играть. Команда очень талантливых молодых, и в то же время, опытных футболистов. Он проделал фантастическую работу в создании команды, и нас ждёт непростой поединок.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:03
Удачи парням с Юнайтед! Надеюсь, они разберутся с Копеном.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:09
Простой-непростой Копенгаген, а проходить таких соперников МЮ обязан!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:55
Хороший настрой у него, шапкозакидательства не допускает. Фаворит МЮ, но мяч круглый поле ровное, составы по 11 человек.
Недонастрой может боком выйти...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:48
Да, могут и по щщам получить от датчан.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:42
Должны их проходить, но состав нужно поставить по-серьезней
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:37
Придется постараться
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:32, ред.
Не ожидал от датчан такой прыти. Тем интереснее
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:30
К чему эти слова?
112910415
112910415
сегодня в 07:30
весьма интересно, будет ли этот поединок непростым :
формально МЮ - явный фаворит !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:29
Да ладно, вы же МЮ...
G12ridul
G12ridul
сегодня в 07:25
Это не такой сильный соперник.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:25
Ничего сложного...просто нужно выиграть..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:25
Кто то победит...
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