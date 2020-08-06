Сульшер: «Нас ждёт непростой поединок с „Копенгагеном“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы над ЛАСКом (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка против «Копенгагена». Датский клуб в параллельной встрече одолел «Истанбул» (3:0).

Работа выполнена. Парням нужны были игровые минуты, чтобы мы могли отправиться в Германию с составом, получившим игровое время и полным уверенности. Мы отправляемся туда, чтобы пройти как можно дальше, с надеждой поднять трофей, но мы знаем, что впереди нас ждут непростые матчи и много классных команд. Следующий соперник – «Копенгаген».

Мне доводилось играть со Столе Сольбаккеном (Прим. — главный тренер «Копенгагена»), он мой хороший друг, мы до сих пор общаемся. Мы пожелали друг другу удачи и сказали, что надеемся увидеться в Германии. Они сделали свою работу, мы сделали свою, так что переходим к следующему шагу.

Команды Столе всегда хорошо организованы, и против них тяжело играть. Команда очень талантливых молодых, и в то же время, опытных футболистов. Он проделал фантастическую работу в создании команды, и нас ждёт непростой поединок.