Конте: «Санчес пришёл в „Интер“ в худший период своей карьеры»

Главный тренер «Интера» высказался о нападающем команды . В ближайшее время чилиец, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», станет полноценным игроком миланского клуба. Эту информацию уже подтвердил наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

Я считаю, что трансфер Санчеса – это очень хороший ход для нашего клуба. Учитывая условия, при которых нам удалось заполучить Алексиса, это действительно классный трансфер.

Клуб заслуживает похвалы, ведь Санчем пришёл сюда в худший период своей карьеры. Он приехал после двух непростых лет, когда ему действительно тяжело приходилось в «Юнайтед», а затем он получил травму уже у нас.

Нам понадобилось время, чтобы поставить его на ноги, так что «Интер» имеет право порадоваться этому [переходу] и пожинать плоды своих усилий.