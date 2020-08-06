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Конте: «Санчес пришёл в „Интер“ в худший период своей карьеры»

сегодня, 04:41

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о нападающем команды Алексисе Санчесе. В ближайшее время чилиец, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», станет полноценным игроком миланского клуба. Эту информацию уже подтвердил наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

Я считаю, что трансфер Санчеса – это очень хороший ход для нашего клуба. Учитывая условия, при которых нам удалось заполучить Алексиса, это действительно классный трансфер.

Клуб заслуживает похвалы, ведь Санчем пришёл сюда в худший период своей карьеры. Он приехал после двух непростых лет, когда ему действительно тяжело приходилось в «Юнайтед», а затем он получил травму уже у нас.

Нам понадобилось время, чтобы поставить его на ноги, так что «Интер» имеет право порадоваться этому [переходу] и пожинать плоды своих усилий.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 10:59
Возможно у Санчеса еще есть 3-4 года на высоком уровне, хотя конечно в МЮ он вызывал разочарование, да и в Интере стата 22 матча и 4+8 не особо то и впечатляет.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 10:30
Спасибо Антоха !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:26
А сейчас что, лучший?
For56tas
For56tas
сегодня в 05:10
Удачи Санчесу в Интере!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 04:45
Посмотрим на сколько Алекса хватит.
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