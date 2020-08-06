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Лукаку: «Я доволен сегодняшним результатом, нужно продолжать в том же духе»

сегодня, 00:48
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвёл итоги матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе» (2:0).

Это был сложный матч против команды, которая играет агрессивно, но мы сыграли хорошо, наша защита действовала отлично. Я рад забить гол. Эриксен также забил важный мяч. Мы должны продолжать в том же духе.

Я доволен сегодняшним результатом. Команда растёт, и важно, чтобы мы сохраняли этот менталитет, это желание совершенствоваться каждый день.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги Европы «Интер» сразится с победителем пары «Байер» — «Рейнджерс».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 11:13
Хетафе сыграл неплохо для выезда, но надо было пеналь забивать или др моменты, у Интера Лукаку был главный герой, жаль что Лутаро не отдал ему на пустые ворота, да и сам Ромелу мог дублик сделать попади нормально по прострелу.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:10
посмотрим как будет дальше)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:00
С Байером будет сложнее.
RTS-25
RTS-25
сегодня в 02:20
Ему бы вес сбросить. А так наберёт кг 5-8 и можно с Емелей махаться.
drug01
drug01
сегодня в 01:20
Так держать и новых побед!
beefs
beefs
сегодня в 01:13
куда денешься против лома нет приема...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:56
Честно говоря , совсем не ожидал , что победа Интеру достанется с таким трудом. Ведь по большому счету Интеру просто везло в этом непростом матче. Хетафе показал вполне приличный футбол и даже мог направить игру совсем в другое русло. Но подвела реализация, а после не забитого пенальти стало ясно , что Интер своего не упустит. Все же класс в завершении атак сказался.
Трудная , но в целом заслуженная победа фаворита матча.
Mangur
Mangur
сегодня в 00:54
Тяжеловато играли.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:49
Победа - всегда хорошо!!!
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