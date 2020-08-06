Лукаку: «Я доволен сегодняшним результатом, нужно продолжать в том же духе»

Нападающий «Интера» подвёл итоги матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе» (2:0).

Это был сложный матч против команды, которая играет агрессивно, но мы сыграли хорошо, наша защита действовала отлично. Я рад забить гол. Эриксен также забил важный мяч. Мы должны продолжать в том же духе.

Я доволен сегодняшним результатом. Команда растёт, и важно, чтобы мы сохраняли этот менталитет, это желание совершенствоваться каждый день.