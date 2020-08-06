Анелька: «Зидан способен совершить камбэк и пройти „Ман Сити“»

Экс-нападающий «Реала» и «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча в Мадриде завершилась победой гостей (2:1).

Способен ли «Реал» совершить камбэк? С Зиданом – да, всё возможно. «Сити» в хорошей форме. Будет тяжело, но «Реал» есть «Реал», и в Лиге чемпионов они очень сильны.

Я не знаю, что нас ждёт, но Зидан способен совершить камбэк. Гвардиола тоже очень хорош, так что будет отличная игра. Но у «Сити» есть фора, это важный факт.