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Анелька: «Зидан способен совершить камбэк и пройти „Ман Сити“»

сегодня, 06:12
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 22:00 Не начался

Экс-нападающий «Реала» и «Манчестер Сити» Николя Анелька поделился ожиданиями от ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча в Мадриде завершилась победой гостей (2:1).

Способен ли «Реал» совершить камбэк? С Зиданом – да, всё возможно. «Сити» в хорошей форме. Будет тяжело, но «Реал» есть «Реал», и в Лиге чемпионов они очень сильны.

Я не знаю, что нас ждёт, но Зидан способен совершить камбэк. Гвардиола тоже очень хорош, так что будет отличная игра. Но у «Сити» есть фора, это важный факт.

Ответную встречу в Англии обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

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Все комментарии
di byadjo
di byadjo
сегодня в 12:28
    di byadjo
    di byadjo
    сегодня в 12:27
      рус фан
      рус фан
      сегодня в 11:08
      Реалу удачи и победы в гостях у МС, Зидан надеюсь хорошо подготовил команду к этому матчу.
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 10:02
      Вполне возможное развитие событий.
      feris1
      feris1
      сегодня в 09:46
      В футболе возможно всё.
      kella
      kella
      сегодня в 09:29
      Люблю фантастику, - но не до такой степени!
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 07:52
      Сгоняют ничейку и сити пройдет дальше.
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 07:33
      Думаю, что МС своего не упустит...
      Yurza
      Yurza
      сегодня в 07:26
      Мечтать можно.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 07:23
      Почему нет?
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 07:15
      Зидан может и будем надеяться, что таки произойдёт.
      cevin cigan
      cevin cigan
      сегодня в 06:58
      Будет тяжело,но мы Реал!!!
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 06:57
      Очевидно, что шансы Реала невелики, если только опять сам Сити не начудит и не привезёт сам себе проблем.
      Colchoneros
      Colchoneros
      сегодня в 06:40
      Закусывать надо!
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 06:28
      Вот и посмотрим!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 06:20
      Хорошо бы...
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 06:19
      Посмотрим хороший футбол.
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 06:18
      Посмотрим. Будет интересно, но отыграться ещё сложнее.
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 06:13
      удачи ему в этом)))
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