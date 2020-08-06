Бартомеу: «Месси завершит карьеру в „Барселоне“ через 3-4 года»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу убеждён, что капитан команды Лионель Месси останется в каталонском клубе до конца карьеры.
Об этом говорю не только я. Сам Месси говорит, что хочет завершить игровую карьеру в"Барселоне", и это единственный клуб для него.
У меня нет ни капли сомнений, что, когда он закончит свою карьеру через 3-4 года, это произойдёт здесь, в «Барселоне».
Месси – лучший футболист в мире. Не только сейчас, но и в истории этого вида спорта. Он игрок «Барселоны» и ясно дал понять, что хочет остаться здесь.
Напомним, недавно появились слухи о том, что «Интер» готов предложить Месси контракт на 260 млн евро.
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