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Бартомеу: «Месси завершит карьеру в „Барселоне“ через 3-4 года»

сегодня, 03:56

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу убеждён, что капитан команды Лионель Месси останется в каталонском клубе до конца карьеры.

Об этом говорю не только я. Сам Месси говорит, что хочет завершить игровую карьеру в"Барселоне", и это единственный клуб для него.

У меня нет ни капли сомнений, что, когда он закончит свою карьеру через 3-4 года, это произойдёт здесь, в «Барселоне».

Месси – лучший футболист в мире. Не только сейчас, но и в истории этого вида спорта. Он игрок «Барселоны» и ясно дал понять, что хочет остаться здесь.

Напомним, недавно появились слухи о том, что «Интер» готов предложить Месси контракт на 260 млн евро.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 09:52
Раньше Бармалей говорил что Месська будет играть до 45 лет, теперь уже говорит что ему максимум 4 года играть осталось то есть до 37 лет. Даже презедент Барсы уже начал понемать что от гнома пользы мало что он сдулся и уже не тянет.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 09:00
Через 13-14 лет он хотел сказать, просто 1 забыл.
Пешеход легко может до 50-60лет по полю ходить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:35
А может раньше...
explay-
explay- ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 07:23
Я думаю это нереально, в Аргентине его зарплату никто не потянет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:33
он уже не тот ))хочет остаться легендой не будет затягивать с уходом на долго))))
112910415
112910415
сегодня в 06:12
через 2-3, скорее (
запас прочности не огромный ...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:54
Перешел бы он уже куда-нибудь.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:52
Поскорей бы прошли эти годы.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:50
3-4 года он еще будет рулить "Барселоной"?
ДСА
ДСА
сегодня в 03:58
Может не Родине ещё захочет поиграть.
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