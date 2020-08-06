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Скоулз: «Чем скорее МЮ избавится от Санчеса, тем лучше»

сегодня, 07:51

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз с радостью воспринял новость о том, что форвард МЮ Алексис Санчес, на правах аренды выступающий за «Интер», станет полноценным игроком миланского клуба.

Чем скорее они избавятся от Санчеса, тем лучше. Он был очень плох в «Манчестер Юнайтед». Он был частью того периода, когда сэр Алекс покинул клуб, а селекция была, мягко говоря, ужасной.

Он очень хорошо смотрелся в «Арсенале», как и до этого в «Барселоне», но в «Манчестер Юнайтед» это по какой-то причине не сработало. Я просто благодарен Оле [Сульшеру] за то, что он пришёл в МЮ, и теперь селекция стала выглядеть так, как должна.

Надеюсь, они больше не повторят той ошибки, какая была допущена с подписанием Санчеса.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:07, ред.
Геморрой и балласт этот Санчес, к тому же ещё и возрастной. Давно бы уже избавились, но, видимо, не всё так просто.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:46
Санчес не уживется в Италии.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 08:28
Это кому как.
beefs
beefs
сегодня в 08:06
интересное мнение, много непоняток...
112910415
112910415
сегодня в 08:05
под старость становится обузой ...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:53
Наверное так оно и будет
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