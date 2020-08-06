Скоулз: «Чем скорее МЮ избавится от Санчеса, тем лучше»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» с радостью воспринял новость о том, что форвард МЮ , на правах аренды выступающий за «Интер», станет полноценным игроком миланского клуба.

Чем скорее они избавятся от Санчеса, тем лучше. Он был очень плох в «Манчестер Юнайтед». Он был частью того периода, когда сэр Алекс покинул клуб, а селекция была, мягко говоря, ужасной.

Он очень хорошо смотрелся в «Арсенале», как и до этого в «Барселоне», но в «Манчестер Юнайтед» это по какой-то причине не сработало. Я просто благодарен Оле [Сульшеру] за то, что он пришёл в МЮ , и теперь селекция стала выглядеть так, как должна.

Надеюсь, они больше не повторят той ошибки, какая была допущена с подписанием Санчеса.