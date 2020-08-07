Кикнадзе: «60 на 40 в пользу того, что Алексей Миранчук уйдет»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможный уход полузащитника .

Не могу сказать, что ведем переговоры, скорее, мы обменялись мнениями на случай продления. При этом считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время. Но это если решение будет в пользу «уезжать». Потому что финальное решение может быть и «не уезжать». Значит, мы сохраним системообразующего игрока на долгие годы.

Мы все-таки хотим создать систему, при которой в 24–25 лет ребята бы уезжали, а в 29–30 возвращались и еще 2–3 года работали на команду, передавали опыт молодым одноклубникам. Мы в этом крайне заинтересованы. Поэтому с представителями Миранчука рассматриваем несколько сценариев. Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причем реально хороших! Если не сложится, — а такое тоже бывает, — значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче.

Сам Миранчук? На мой взгляд, Леша очень прибавил за последний год с точки зрения самооценки, психологии и осознания, с одной стороны, как много ему дано Богом; с другой, сколько труда он сам в себя вложил. Мне кажется, сейчас в нем кипит азарт.

60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет.