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Кикнадзе: «60 на 40 в пользу того, что Алексей Миранчук уйдет»

сегодня, 12:13

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Миранчука.

Не могу сказать, что ведем переговоры, скорее, мы обменялись мнениями на случай продления. При этом считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время. Но это если решение будет в пользу «уезжать». Потому что финальное решение может быть и «не уезжать». Значит, мы сохраним системообразующего игрока на долгие годы.

Мы все-таки хотим создать систему, при которой в 24–25 лет ребята бы уезжали, а в 29–30 возвращались и еще 2–3 года работали на команду, передавали опыт молодым одноклубникам. Мы в этом крайне заинтересованы. Поэтому с представителями Миранчука рассматриваем несколько сценариев. Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причем реально хороших! Если не сложится, — а такое тоже бывает, — значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче.

Сам Миранчук? На мой взгляд, Леша очень прибавил за последний год с точки зрения самооценки, психологии и осознания, с одной стороны, как много ему дано Богом; с другой, сколько труда он сам в себя вложил. Мне кажется, сейчас в нем кипит азарт.

60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет.

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pomor 445
pomor 445 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:53
Ноги ещё должны оказаться кому-то нужны и оценены правильно.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 13:50
Если не сложится, — а такое тоже бывает,
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Не тоже, а как правило.
denmig
denmig
сегодня в 13:22
Так мы и думали - 40% от 20 млн евро - как раз за эти деньги и уйдет!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:21
Бросьте им платить бешеные деньги иони все поедут зарубеж.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:19
Все же хочется срубить денег побольше.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 13:09
Кроме спартака никаких вариантов нет.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:02
Интересно... А, что Скажет Товарищ вУТКИН Вася..!?
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 12:45
60% Кикнадзе,40% клубу с продажи Миранчука, думаю грузин это имел ввиду!!!
112910415
112910415
сегодня в 12:43
уже прямо чувствует в руках эти чудесные деньги
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:43, ред.
"....если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время.."

....торопиться Кикнадзе....спешит Лёху продать....ибо понимает показывая жесты непотребные - не долго рулить ему клубом столичным.....

...очень уж ему охота в историю войти...."супермегаусилителем"........одним махом ...за полгода "избавил" команду и от Тренера и от Игрока.....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:32
Был бы Семин , Леха еще бы и подумал, а так ноги сделает - однозначно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:31
Вася чудит по страшному
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:29
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:19
    Миранчуку тоже что ли не разрешают за Зенит играть ???...)))

    Кокорина Москве подари....Миранчука у Москвы не купи.....
    ...прямо дискриминация....))
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