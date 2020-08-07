Шайбеков: «Наша задача — стать трамплином для молодых футболистов»

И. о. генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что клуб в новом сезоне продолжит придерживаться задачи служить трамплином для молодых игроков.

Наши задачи не меняются от сезона к сезону — стараться играть на победу в каждом матче. Во второй части сезона, когда уже понятно, на какое место мы можем претендовать, задача может быть скорректирована, как и в Кубке России. Кроме всего прочего, мы не скрываем, что наша задача — стать трамплином для молодых футболистов. Они работают на свое имя, выступая за «Уфу», а мы впоследствии зарабатываем на их переходе в более богатые клубы.

Дорогих приобретений точно не будет. Мы не относимся к тем клубам, которые не имеют права рисковать в условиях лимита «8+17» (восемь иностранных игроков в заявке и 17 россиян — прим.). Тот же «Спартак» никогда бы не пригласил [Остона] Урунова, не прояви он себя в чемпионате за «Уфу».