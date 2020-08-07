Шайбеков: «Наша задача — стать трамплином для молодых футболистов»

И. о. генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что клуб в новом сезоне продолжит придерживаться задачи служить трамплином для молодых игроков.
Наши задачи не меняются от сезона к сезону — стараться играть на победу в каждом матче. Во второй части сезона, когда уже понятно, на какое место мы можем претендовать, задача может быть скорректирована, как и в Кубке России. Кроме всего прочего, мы не скрываем, что наша задача — стать трамплином для молодых футболистов. Они работают на свое имя, выступая за «Уфу», а мы впоследствии зарабатываем на их переходе в более богатые клубы.
Дорогих приобретений точно не будет. Мы не относимся к тем клубам, которые не имеют права рисковать в условиях лимита «8+17» (восемь иностранных игроков в заявке и 17 россиян — прим.). Тот же «Спартак» никогда бы не пригласил [Остона] Урунова, не прояви он себя в чемпионате за «Уфу».
В данных условиях существование таких команд, как «Уфа», экономически выгодно грандам РПЛ. Да, мы зарабатываем на трансферах, но снижаем риск ошибиться на более крупные суммы тем клубам, которые ставят высокие задачи во внутреннем чемпионате и в Европе. Поэтому для нас неважно, какой паспорт у футболиста, важна его перспектива.
Ранее стало известно, что «Уфа» отложила вопрос по строительству нового стадиона из-за коронавируса.