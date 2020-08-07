Оргкомитет ЧЕ-2020 утвердил финансовый план проведения турнира

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская часть оргкомитета Евро-2020 утвердила финансовый план проведения турнира и план продвижения программы соревнований.

Еще раз были подтверждены все полномочия оргкомитета, рассмотрены вопросы о внесении изменений в уставную деятельность, утвержден финансовый план турнира и план продвижения программы проведения. Мы очень рады, что наше сотрудничество продолжает конструктивно развиваться. Хочу поблагодарить Алексея Леонидовича (Сорокина, генерального директора оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге — прим.) за работу, которую проделывает его команда в очень непростых условиях.