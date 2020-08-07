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Оргкомитет ЧЕ-2020 утвердил финансовый план проведения турнира

сегодня, 11:37

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская часть оргкомитета Евро-2020 утвердила финансовый план проведения турнира и план продвижения программы соревнований.

Еще раз были подтверждены все полномочия оргкомитета, рассмотрены вопросы о внесении изменений в уставную деятельность, утвержден финансовый план турнира и план продвижения программы проведения. Мы очень рады, что наше сотрудничество продолжает конструктивно развиваться. Хочу поблагодарить Алексея Леонидовича (Сорокина, генерального директора оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге — прим.) за работу, которую проделывает его команда в очень непростых условиях.

Мы понимаем, что определенные коррективы были внесены в связи с пандемией, но это не сказалось негативным образом на работе оргкомитета и взаимоотношениях с УЕФА. В этом отношении министерство спорта позитивно оценивает все сделанные шаги и перспективы проведения чемпионата.

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ДСА
ДСА
сегодня в 12:04
Денег найдут столько сколько надо.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:43
Сто раз изменят.
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