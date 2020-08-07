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Игнашевич: «У нас всегда одна цель — побеждать»

сегодня, 10:09

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал слухи, что он получал указания или запреты в ходе прошлого сезона ФНЛ в связи с тем, что руководство клуба не торопится выходить в РПЛ.

Я думаю, такие разговоры ходят, потому что Роман Авдеев не раз говорил, что хочет выйти в Премьер-Лигу, когда клуб с финансовой точки зрения будет крепко стоять на ногах. В первую очередь, должен быть свой стадион, который будет стабильно приносить деньги в казну клуба, где будут созданы все условия, чтобы команда эффективно играла на высоком уровне. На примере «Зенита» и «Спартака» мы видим, что это достаточно прибыльная история. Сейчас вкладывать огромные средства в команду, когда у тебя нет такой отдачи в виде стадиона, наверное, не совсем правильно, отсюда, видимо, и ходят разговоры, что нас «тормозят». Но я ещё раз повторю, что ни владелец клуба, ни президент, никогда не говорили мне, что мы не выходим, что нам нужно притормозить или проиграть что-то, ничего подобного никогда не было. Более того, Роман Иванович и в интервью, и мне, и команде говорит, что всегда у нас цель — побеждать. Я очень рад, что эти цели совпадают с нашими внутрикомандными целями. Что касается самой задачи выхода в РПЛ, то, безусловно, здесь последнее слово за владельцем. Только он может определить, насколько команда готова или нет. Как бы тренер и футболисты этого ни хотели, мы — частный клуб. Владелец сам вправе решать, как комплектоваться и в какой лиге должна играть его команда.

Ранее бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал о ситуации с невыплатой бонусов в московском клубе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:20
Пусть старается - посмотрим что получится.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 11:59
Во, дожились. Кто-то, должен решать судьбу такого клуба. Торпедо должно быть в ПЛ- всегда, в любом состоянии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это клуб- с именем и традициями!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вперед, ТОРПЕДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 11:13
кто сказал, что футбол это бизнес?)))
точно не в нашей стране, ЦСКА раньше была самоокупаемой, сейчас не знаю, остальные бюджетники или живут за счет спонсоров!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:31, ред.
Хорошо на словах. "Частный клуб" Это значит бизнес? Цель бизнеса это прибыль, а откуда прибыль в наших условиях? У Зенита вся прибыль из бюджета. Там расходы в три раза превышают доходы . А разница покрывается из бюджета
И у всех так, только поступления из бюджета разные. Так что бизнеса футбольного у нас нет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:23
Удачи Сергей в достижении целей.
blitz
blitz
сегодня в 10:12
Хорошие цели поставлены.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:12
Удачи Сергей!!!
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