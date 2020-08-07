Сорокин: «Надеюсь, что матчи Евро в Петербурге пройдут со зрителями»

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин надеется, что игры турнира пройдут со зрителями.

Времена сложные, но футбол оживает. Начались матчи [еврокубков], это вселяет надежду на то, что следующим летом мы проведем полноценный и яркий чемпионат Европы, у которого будет незабываемая петербургская часть. Надеемся, что со зрителями.

Европейский футбол, как и футбол в целом, переживает непростые времена — очень много переносов и корректировок в календаре. Все матчи еврокубков, чемпионат Европы перенесены, сдвинуты финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, что затронуло и нашу страну. Все это потребовало определенных корректив, в том числе законодательных. Мы скорректировали все планы работы, все наши финансовые планы, были внесены определенные изменения в законы, связанные с организацией футбольных мероприятий на территории нашей страны.