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Сорокин: «Надеюсь, что матчи Евро в Петербурге пройдут со зрителями»

сегодня, 12:05

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин надеется, что игры турнира пройдут со зрителями.

Времена сложные, но футбол оживает. Начались матчи [еврокубков], это вселяет надежду на то, что следующим летом мы проведем полноценный и яркий чемпионат Европы, у которого будет незабываемая петербургская часть. Надеемся, что со зрителями.

Европейский футбол, как и футбол в целом, переживает непростые времена — очень много переносов и корректировок в календаре. Все матчи еврокубков, чемпионат Европы перенесены, сдвинуты финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, что затронуло и нашу страну. Все это потребовало определенных корректив, в том числе законодательных. Мы скорректировали все планы работы, все наши финансовые планы, были внесены определенные изменения в законы, связанные с организацией футбольных мероприятий на территории нашей страны.

Ранее стало известно, что оргкомитет ЧЕ-2020 утвердил финансовый план проведения турнира.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:23
Без зрителей можно играть где угодно, лишь бы поле было хорошее.
drug01
drug01
сегодня в 12:28
Время покажет..... Будем смотреть!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:06
Фигня....без зрителей это не футбол
beefs
beefs
сегодня в 12:06
Надейся и жди...
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