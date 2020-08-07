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Матыцин: «Здоровье болельщиков на Евро-2020 — самое главное»

сегодня, 10:42

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вопрос безопасности и здоровья болельщиков при проведении Евро-2020 будет стоять на первом месте.

Очевидно, что следующим летом тема коронавируса будет так или иначе актуальна. Поэтому мы уже сейчас готовимся к проведению чемпионата Европы в новых реалиях. Вопрос безопасности и здоровья болельщиков будет стоять на первом месте. Все зоны массового скопления людей обязательно будут соответствовать требованиям — как УЕФА, так и Роспотребнадзора.

Если вирус отступит, чемпионат Европы станет общим праздником. А если нынешняя ситуация сохранится, то мы приспособимся и к ней. Повторюсь, весь мир будет смотреть на этот турнир через призму безопасности для здоровья зрителей. Уверен, мы покажем хороший пример.

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Все комментарии
Живанильда
Живанильда
сегодня в 11:04
Не беда,не будет Евро-проведем пару парадов.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:00
Здоровье есть здоровье)
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:54
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