Матыцин: «Здоровье болельщиков на Евро-2020 — самое главное»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вопрос безопасности и здоровья болельщиков при проведении Евро-2020 будет стоять на первом месте.

Очевидно, что следующим летом тема коронавируса будет так или иначе актуальна. Поэтому мы уже сейчас готовимся к проведению чемпионата Европы в новых реалиях. Вопрос безопасности и здоровья болельщиков будет стоять на первом месте. Все зоны массового скопления людей обязательно будут соответствовать требованиям — как УЕФА , так и Роспотребнадзора.

Если вирус отступит, чемпионат Европы станет общим праздником. А если нынешняя ситуация сохранится, то мы приспособимся и к ней. Повторюсь, весь мир будет смотреть на этот турнир через призму безопасности для здоровья зрителей. Уверен, мы покажем хороший пример.