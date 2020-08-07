Кикнадзе: «В матче за Суперкубок мы будем играть основным составом»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о недовольстве из-за составления календаря нового сезона.

Дубль на Суперкубок? На мой взгляд, у нас ставится эксперимент над здоровьем игроков. Мы провели 8 матчей за 4 недели. Сейчас нам предлагают сыграть 7 матчей за 3. И говорят: англичане играют, и ничего. Считаю, сравнение не совсем корректное: у нас разные составы с разным количеством игроков, которые способны выходить в обойме и в ротации. Плюс впереди еврокубки.

В 6–7 туре после возобновления РПЛ у нас появились серьезные кадровые проблемы. Повторения точно не хочется, как и экспериментов. В итоге мы остановили дискуссию. Хотя мы нашли клуб, который был готов вместе с нами изменить расписание и провести дополнительный матч в сентябре. Но мотивируя тем, что нельзя ломать календарь, ряд уважаемых клубов поддержал лигу. Сказали, что они бы болезненно восприняли изменения календаря. После этого мы прекратили дискуссии и сосредоточились на своем собственном решении. Финальное мнение команды и главного тренера: мы будем играть основой. Но я по-прежнему считаю, что календарь составлен плохо.