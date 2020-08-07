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Кикнадзе: «В матче за Суперкубок мы будем играть основным составом»

сегодня, 11:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о недовольстве из-за составления календаря нового сезона.

Дубль на Суперкубок? На мой взгляд, у нас ставится эксперимент над здоровьем игроков. Мы провели 8 матчей за 4 недели. Сейчас нам предлагают сыграть 7 матчей за 3. И говорят: англичане играют, и ничего. Считаю, сравнение не совсем корректное: у нас разные составы с разным количеством игроков, которые способны выходить в обойме и в ротации. Плюс впереди еврокубки.

В 6–7 туре после возобновления РПЛ у нас появились серьезные кадровые проблемы. Повторения точно не хочется, как и экспериментов. В итоге мы остановили дискуссию. Хотя мы нашли клуб, который был готов вместе с нами изменить расписание и провести дополнительный матч в сентябре. Но мотивируя тем, что нельзя ломать календарь, ряд уважаемых клубов поддержал лигу. Сказали, что они бы болезненно восприняли изменения календаря. После этого мы прекратили дискуссии и сосредоточились на своем собственном решении. Финальное мнение команды и главного тренера: мы будем играть основой. Но я по-прежнему считаю, что календарь составлен плохо.

«Зенит» не жаловался на календарь? Здесь сказывается преимущество их бюджета. На мой взгляд, неслучайно, что наш матч с «Зенитом» в РПЛ стоит последней игрой августа. По идее, мы подойдем к ней вымотанными. Но спортивную злость никто еще не отменял, так что посмотрим, в какой форме мы будем. Питеру точно легко с нами не будет.

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Все комментарии
Берт75
Берт75
сегодня в 14:25, ред.
Вопрос знатокам, почему играет именно Локо, а не Химки (как финалист кубка) ?
Petergoff
Petergoff
сегодня в 14:21, ред.
    Ник tyu
    Ник tyu
    сегодня в 13:47
    Да глубоко плевать какими составами будут играть, попу рвать чтобы попадать в еврокубки- это могут, а вечный обсер в тех же еврокубках -закономерность, македонские работнички, эспаньолы, базели, олимпиакосы и плюс бесконечность великих команд, которые унизили....,«О какой репутации речь? Ты можешь быть отличной командой в Гвинее и Бисау, да толку от этого ноль, если ты ничего не можешь сделать хотя бы со средней европейской командой,lol
    denmig
    denmig
    сегодня в 13:21, ред.
    А была мысль выпустить молодежь!? Знатно видать зенит предлагал баболло, если такая мысль приходила в голову!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    сегодня в 13:17
    Я забыл написать заберут вместе с куплнными вилковыми и ВАРом...).
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 13:14
    Ветер опять с ЮЗов, значит все будет как надо)
    Хиромант
    Хиромант
    сегодня в 13:05
    Кикнадзе: «В матче за Суперкубок мы будем играть основным составом»

    Конечно основным! В противном случае вы потеряете уважение к себе не только своих болельщиков, но и болельщиков Зенита, которым хочется увидеть настоящую борьбу двух лучших коллективов лиги, а "не избиение младенцев", как Сочи-Ростов. А вернуть потерянное уважение будет ох, как тяжело!
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:55
    в очередной раз подчеркнута неимоверная тяжесть футбольного труда ..
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 12:53
    Ути какие мы хапуги... Если нет в РФЛ достойных соперников, мы тут при чем? Одно нытье слышится...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 12:50
    Заранее все ясно. зенит и Суперкубок заберут, не возьмут в игре, а заберут...).
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 12:38
    Так ещё и с кем ...)))
    Локо играет в августе лишь с 2-мя командами из 1-й еврокубковой шестёрки таблицы...
    А Зенит - с 4-мя....
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 12:18
    У Зенита в августе 5 выездных матчей, у Локо по факту 5 домашних (Суперкубок и с середняком в Москве) , но погудеть как их притесняют естественно нужно.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:09
    Не смешно)))итог то известен)))
    амурец
    амурец
    сегодня в 12:05
    главное что бы футбол был честный, а победит пусть сильнейший
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 12:04
    Понимая бесполезность этого "трофея", всё же хочется, чтобы его выиграл для разнообразия Локо.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 11:53, ред.
    У Кикнадзе всё как обычно...))
    Всё кругом нечестно....
    Зенит не устаёт из-за бюджета...
    Англичане не устают из-за ротации...
    Один Локо устаёт до невозможности...даже во время отпуска....)))

    Если последняя игра (с Уралом) была более 2-х недель назад - с какого перца то все игроки будут "вымотанными" ????
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 11:47
    Опять нытьё из Москвы по поводу календаря.
    Все клубы в равных условиях, но не ныть прописка не позволяет.
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 11:46
    Проводники сегодня вся Россия за Вас.
    санек002
    санек002
    сегодня в 11:42
    что то этот российский футбол и смотреть то неинтересно стало!и ваще футбол в целом!никакого удовольствия!не то,что раньше!
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 11:41
    Вилков, Кукуян, Мешков.
    Зенит тоже будет играть основным составом.
    Альфи
    Альфи
    сегодня в 11:33
    Обе команды соломинки стелят перед ЛЧ, вот мол вымотались из за календаря вот и проигрываем
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 11:32
    Вполне корректное сравнение с Англией. Там подготовка к матчам и к чемпионату совсем другая. Там игроки отрабатывают свои гонорары в отличии от наших.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    сегодня в 11:30, ред.
    пускай играют и те и другие дублем))
    заранее еще и счет придумают, чтобы ставками отбить у населения)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 11:29
    Согласен на все 100%
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:27
    Друг друга хотят напугать.... Смешно!
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 11:26
    "И говорят: англичане играют, и ничего. Считаю, сравнение не совсем корректное: у нас разные составы" А темп игр у нас одинаковый? "На мой взгляд, у нас ставится эксперимент над здоровьем игроков." Я Вас умоляю. В нашей РФПЛ, где по большей части все ходят пешком по полю, наверное можно играть через день, не беспокоясь о здоровье футболистов. Как обычно личное мнение.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:14
    А я думал, что дублем будете...:))))))
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