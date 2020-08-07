Кикнадзе: «В матче за Суперкубок мы будем играть основным составом»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о недовольстве из-за составления календаря нового сезона.
Дубль на Суперкубок? На мой взгляд, у нас ставится эксперимент над здоровьем игроков. Мы провели 8 матчей за 4 недели. Сейчас нам предлагают сыграть 7 матчей за 3. И говорят: англичане играют, и ничего. Считаю, сравнение не совсем корректное: у нас разные составы с разным количеством игроков, которые способны выходить в обойме и в ротации. Плюс впереди еврокубки.
В 6–7 туре после возобновления РПЛ у нас появились серьезные кадровые проблемы. Повторения точно не хочется, как и экспериментов. В итоге мы остановили дискуссию. Хотя мы нашли клуб, который был готов вместе с нами изменить расписание и провести дополнительный матч в сентябре. Но мотивируя тем, что нельзя ломать календарь, ряд уважаемых клубов поддержал лигу. Сказали, что они бы болезненно восприняли изменения календаря. После этого мы прекратили дискуссии и сосредоточились на своем собственном решении. Финальное мнение команды и главного тренера: мы будем играть основой. Но я по-прежнему считаю, что календарь составлен плохо.
«Зенит» не жаловался на календарь? Здесь сказывается преимущество их бюджета. На мой взгляд, неслучайно, что наш матч с «Зенитом» в РПЛ стоит последней игрой августа. По идее, мы подойдем к ней вымотанными. Но спортивную злость никто еще не отменял, так что посмотрим, в какой форме мы будем. Питеру точно легко с нами не будет.
Конечно основным! В противном случае вы потеряете уважение к себе не только своих болельщиков, но и болельщиков Зенита, которым хочется увидеть настоящую борьбу двух лучших коллективов лиги, а "не избиение младенцев", как Сочи-Ростов. А вернуть потерянное уважение будет ох, как тяжело!
Конечно основным! В противном случае вы потеряете уважение к себе не только своих болельщиков, но и болельщиков Зенита, которым хочется увидеть настоящую борьбу двух лучших коллективов лиги, а "не избиение младенцев", как Сочи-Ростов. А вернуть потерянное уважение будет ох, как тяжело!
Локо играет в августе лишь с 2-мя командами из 1-й еврокубковой шестёрки таблицы...
А Зенит - с 4-мя....
Локо играет в августе лишь с 2-мя командами из 1-й еврокубковой шестёрки таблицы...
А Зенит - с 4-мя....
Всё кругом нечестно....
Зенит не устаёт из-за бюджета...
Англичане не устают из-за ротации...
Один Локо устаёт до невозможности...даже во время отпуска....)))
Если последняя игра (с Уралом) была более 2-х недель назад - с какого перца то все игроки будут "вымотанными" ????
Всё кругом нечестно....
Зенит не устаёт из-за бюджета...
Англичане не устают из-за ротации...
Один Локо устаёт до невозможности...даже во время отпуска....)))
Если последняя игра (с Уралом) была более 2-х недель назад - с какого перца то все игроки будут "вымотанными" ????
Все клубы в равных условиях, но не ныть прописка не позволяет.
Все клубы в равных условиях, но не ныть прописка не позволяет.
Зенит тоже будет играть основным составом.
Зенит тоже будет играть основным составом.
заранее еще и счет придумают, чтобы ставками отбить у населения)))
заранее еще и счет придумают, чтобы ставками отбить у населения)))