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Аньелли: «В ближайшие дни мы решим, каким будет план „Юве“ на новый сезон»

сегодня, 02:16
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после вылета команды из Лиги чемпионов подвёл итоги сезона и ответил на вопрос о будущем главного тренера «бьянконери» Маурицио Сарри.

Этот сезон, несомненно, имеет горьковатый привкус. Это была очень сложная кампания, мы добились отличного результата, выиграв 9-е чемпионство подряд, написав потрясающую главу в истории. Маурицио заслуживает в ней собственную исключительную страницу, пройдя путь от любительских лиг до завоевания Скудетто.

Очевидно, что такой результат в Лиге чемпионов разочаровывает нас, игроков и болельщиков. Как я уже не раз говорил в последние годы, Лига чемпионов была нашей мечтой, теперь она должна быть нашей целью. Такой вылет очень разочаровывает. Следующие несколько дней мы будем оценивать и решать, как двигаться дальше в следующем сезоне.

Я хочу также прояснить, что мы не можем воспринимать победу в Серии А как должную, поскольку каждый сезон мы начинаем с чистого листа и нулём очков. Вы не выиграйте титул по инерции, каждый раз это отдельная победа.

Мы должны полностью проанализировать этот сезон. Я всё время слышу, что у нас самый возрастной состав в Европе. Так что нам нужно обратить на это внимание.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:40
Ясно, что тренер задач не выполнил.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 02:22
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 02:21
    планы должны быть великие.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 02:20
    Омоложение стоит начать с тренера.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 02:19, ред.
    Как какой? Опять требл.Аха)))
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