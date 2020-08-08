Аньелли: «В ближайшие дни мы решим, каким будет план „Юве“ на новый сезон»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после вылета команды из Лиги чемпионов подвёл итоги сезона и ответил на вопрос о будущем главного тренера «бьянконери» .

Этот сезон, несомненно, имеет горьковатый привкус. Это была очень сложная кампания, мы добились отличного результата, выиграв 9-е чемпионство подряд, написав потрясающую главу в истории. Маурицио заслуживает в ней собственную исключительную страницу, пройдя путь от любительских лиг до завоевания Скудетто.

Очевидно, что такой результат в Лиге чемпионов разочаровывает нас, игроков и болельщиков. Как я уже не раз говорил в последние годы, Лига чемпионов была нашей мечтой, теперь она должна быть нашей целью. Такой вылет очень разочаровывает. Следующие несколько дней мы будем оценивать и решать, как двигаться дальше в следующем сезоне.

Я хочу также прояснить, что мы не можем воспринимать победу в Серии А как должную, поскольку каждый сезон мы начинаем с чистого листа и нулём очков. Вы не выиграйте титул по инерции, каждый раз это отдельная победа.

Мы должны полностью проанализировать этот сезон. Я всё время слышу, что у нас самый возрастной состав в Европе. Так что нам нужно обратить на это внимание.