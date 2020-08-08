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Родриго: «Не думаю, что эти ошибки запятнают наследие Варана в „Реале“»

сегодня, 01:49
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вингер «Реала» Родриго после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и вылета своей команды из Лиги чемпионов поддержал одноклубника Рафаэля Варана, допустившего две грубы ошибки, которые привели к пропущенным голам.

Иногда такое случается. Жалко, но Варан – выдающийся футболист, и я не думаю, что это запятнает его наследие в «Реале».

Я расстроен, но мы боролись до конца. Нам было тяжело забить, потому что «Сити» – отличная команда. Они очень сильны у себя дома.

Оценка «Реалу» за сезон? Девятка, у нас был отличный сезон.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:01
Ошибки Варана конечно детские особенно вторая.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:45
Виновный в поражении найден.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:54
Проиграла команда.
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