Родриго: «Не думаю, что эти ошибки запятнают наследие Варана в „Реале“»

Вингер «Реала» Родриго после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и вылета своей команды из Лиги чемпионов поддержал одноклубника , допустившего две грубы ошибки, которые привели к пропущенным голам.

Иногда такое случается. Жалко, но Варан – выдающийся футболист, и я не думаю, что это запятнает его наследие в «Реале».

Я расстроен, но мы боролись до конца. Нам было тяжело забить, потому что «Сити» – отличная команда. Они очень сильны у себя дома.

Оценка «Реалу» за сезон? Девятка, у нас был отличный сезон.