Зидан: «В целом наш сезон заслуживает очень высоких оценок»

Главный тренер «Реала» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Если брать в целом, наш сезон заслуживает очень высоких оценок. Варану не за что делать выговор. Мы просто поднимем голову и снова приступим к работе. Вот то, что я сказал игрокам. Мы должны гордиться тем, чего достигли в этом сезоне. Нет никаких причин для того, чтобы искать оправдания в этом матче. Мы выложились по максимуму, но иногда дела складываются не так, как вы этого хотели.

Очевидно, что мы не можем быть довольны сегодня, но это футбол. Нужно признать, что у нас были возможности забить, мы просто их упустили. И я хочу подчеркнуть, что 95% того, что мы сделали в этом сезоне, было великолепно.

Мы проиграли дома и на выезде, и поздравляем «Сити». Мы изо всех сил пытались изменить ситуацию к лучшему, но сегодня этому не суждено было случиться.