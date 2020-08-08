ГлавнаяНовости

Зидан: «В целом наш сезон заслуживает очень высоких оценок»

сегодня, 01:13
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Если брать в целом, наш сезон заслуживает очень высоких оценок. Варану не за что делать выговор. Мы просто поднимем голову и снова приступим к работе. Вот то, что я сказал игрокам. Мы должны гордиться тем, чего достигли в этом сезоне. Нет никаких причин для того, чтобы искать оправдания в этом матче. Мы выложились по максимуму, но иногда дела складываются не так, как вы этого хотели.

Очевидно, что мы не можем быть довольны сегодня, но это футбол. Нужно признать, что у нас были возможности забить, мы просто их упустили. И я хочу подчеркнуть, что 95% того, что мы сделали в этом сезоне, было великолепно.

Мы проиграли дома и на выезде, и поздравляем «Сити». Мы изо всех сил пытались изменить ситуацию к лучшему, но сегодня этому не суждено было случиться.

Все новости
Буффон: «Каждый раз кажется, что этот год в ЛЧ – тот самый»
Сегодня, 06:24 Комментарии5
Жезус: «Мы обыграли лучший клуб Лиги чемпионов»
Сегодня, 05:57 Комментарии3
Гвардиола: «Мы должны быть начеку с „Лионом“»
Сегодня, 05:04 Комментарии3
Бонуччи: «„Ювентус“ сделал всё, что мог»
Сегодня, 04:30 Комментарии4
Гарсия: «Осознаю масштабы подвига. Мы играли против внеземного Роналду»
Сегодня, 03:02 Комментарии3
Гвардиола: «Зидан никогда не проигрывал на стадии плей-офф»
Сегодня, 02:44 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:13
Провал остается провалом,даже если говорить о нем красиво
Ozabot
Ozabot
сегодня в 02:44
Варан теперь подорожает в разы. После таких ошибок он будет лучше стараться и относиться к делу серьезнее )) За битого двух небитых, как говорится.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:16
Но у Реала в целом сезон удался.
BarSlona
BarSlona
сегодня в 01:52
Бюджет скудеет , на судей выделяется все меньше и меньше
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:22
Было бы в сто раз обидней вылететь сегодня без титула Ла Лиги,так что я согласен с Зиданом,сезон хороший!
А Варану стоит напихать за трясущиеся коленки,хотя Зидану лучше знать
Горожане
Горожане
сегодня в 01:18
Что еще мог сказать физрук.?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100