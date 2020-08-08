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Варан: «Вина за поражение от „Сити“ лежит на мне»

сегодня, 01:00
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Рафаэль Варан дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира. 27-летний француз допустил две грубые ошибки, которые привели к пропущенным голам.

Это поражение на мне, я должен признать это. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но за ошибки приходится платить. Мне обидно за товарищей по команде.

Я хорошо себя чувствовал во время игры. Возможно, мы слишком сильно рисковали в начале матча и дорого поплатились. Я ценю поддержку команды, такие вещи в моей карьере происходили не часто. На поле есть области, где цена [ошибки] слишком высока. Больше здесь объяснять нечего.

Много говорить не стоит, все понимают, что я расстроен, и я должен принять случившееся. Нужно иметь характер, чтобы вернуться лучше и сильнее, и я уже думаю об этом. Ночь будет тяжёлой. Я спортсмен, мы проиграли, а я потерпел неудачу... Конечно, ощущения так себе.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:38
Воран провалил матч
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:33
В первом голе и вратарь виноват не меньше.
Но МС был лучше и заслужил победу.
ManUnited28
ManUnited28
сегодня в 01:08
И так должны были больше забивать
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:06
Все равно забили слишком мало.
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