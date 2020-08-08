Сарри: «Руководители топ-уровня не будут делать выводы по одному матчу»

Главный тренер «Ювентуса» после поражения от «Лиона» в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 2:1) ответил на вопрос о своём будущем в туринском клубе.

Я не считаю, что руководители топ-уровня будут принимать решение, основанное на одном матче. Они будут оценивать весь сезон.

Нахожу такие вопросы оскорбительными, но по отношению не ко мне, а к руководству. У меня есть контракт, я буду уважать его, и я ничего не жду [от встречи с руководством].