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Сарри: «Руководители топ-уровня не будут делать выводы по одному матчу»

сегодня, 01:58
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после поражения от «Лиона» в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 2:1) ответил на вопрос о своём будущем в туринском клубе.

Я не считаю, что руководители топ-уровня будут принимать решение, основанное на одном матче. Они будут оценивать весь сезон.

Нахожу такие вопросы оскорбительными, но по отношению не ко мне, а к руководству. У меня есть контракт, я буду уважать его, и я ничего не жду [от встречи с руководством].

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:08
Гнать в шею
112910415
112910415
сегодня в 05:17
Свободный тренер !
Свободный тренер !
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 05:06
Свали. Сам с Юве. Позорник.
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 04:10
Забздел, 8ри. Чует, жареным запахло.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:44
Проиграл - пинка под зад.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 02:27
Как можно было променять стабильного Аллегри на человека без яиц? И теперь стрелки переводит, мол, если меня уволят, то это руководство тупое. А то, что выиграл скудетто багаже Аллегри и горбу Дибалы, зачисляет себе в достижения.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 02:04
Сарри, ты просто жалок.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 02:02
Прошаристый тренер.Аха)))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 02:02
Ох и стелит, ох стелит.Аха)))
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