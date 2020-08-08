Сарри: «Мы совершили камбэк и выиграли матч. Я ожидал меньшего»

Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий после победы над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.

Я ожидал меньшего. Думаю, сегодня мы показали отличную игру. Через 10 минут после начала встречи мы пропустили с пенальти, это могло свести нас с ума. Но мы совершили камбэк, выиграли матч, создав 6 или 7 голевых моментов.

К сожалению, мы вылетели из-за результата первого круга. По сути, из-за первого тайма матча во Франции. Это соревнование не берёт пленных, так как даже после наших отличных результатов в турнире мы всё равно его покидаем.

Не знаю, смотрели ли вы игру ПСЖ — «Лион» на прошлой неделе, но в том матче «Лион» не испытывал такого давления, как в сегодняшней игре. Это говорит о том, что мы играли хорошо и доставили им проблемы.

Мы не можем быть в отличной форме в это время года. К сожалению, в этом году не было ничего логичного. Месяц мы провели дом, кто-то мог тренироваться, другие были на карантине, было непросто собрать всю команду на тренировке.

Если убрать в сторону огромное разочарование из-за вылета, то сегодня я очень доволен командой, они проявили характер и выложились на полную. Если бы нас не выбили из турнира, я бы вернулся домой счастливым.