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Сарри: «Мы совершили камбэк и выиграли матч. Я ожидал меньшего»

сегодня, 01:38
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после победы над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.

Я ожидал меньшего. Думаю, сегодня мы показали отличную игру. Через 10 минут после начала встречи мы пропустили с пенальти, это могло свести нас с ума. Но мы совершили камбэк, выиграли матч, создав 6 или 7 голевых моментов.

К сожалению, мы вылетели из-за результата первого круга. По сути, из-за первого тайма матча во Франции. Это соревнование не берёт пленных, так как даже после наших отличных результатов в турнире мы всё равно его покидаем.

Не знаю, смотрели ли вы игру ПСЖ — «Лион» на прошлой неделе, но в том матче «Лион» не испытывал такого давления, как в сегодняшней игре. Это говорит о том, что мы играли хорошо и доставили им проблемы.

Мы не можем быть в отличной форме в это время года. К сожалению, в этом году не было ничего логичного. Месяц мы провели дом, кто-то мог тренироваться, другие были на карантине, было непросто собрать всю команду на тренировке.

Если убрать в сторону огромное разочарование из-за вылета, то сегодня я очень доволен командой, они проявили характер и выложились на полную. Если бы нас не выбили из турнира, я бы вернулся домой счастливым.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:10
Если бы множество пустых слов могло что-то изменить ..
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 05:09
С таким составом только меньшего и ожидать. Угробил Юве за 1 сезон. Как его вообще подписали я не понимаю.
ballak144
ballak144
сегодня в 04:44
балабол мля, Нагельсманна бы попробовать или Почета
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 02:42
конченный. жду решения Аньелли.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 02:36
Чтаааа 🙉🙉🙉, что несёт этот старикан.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 02:22
Что за оправдания неудачника? Вы же не против топ-клуба играли. У себя дома в родных стенах и упустили путевку середняку из второстепенной лиги.
С Сарри в следующем сезоне «Юве» даже в зону ЛЧ не попадет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:09
Букв много , а зачем ???
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 02:04
Сарри верим!))
BarSlona
BarSlona
сегодня в 01:51
Мы опять выиграли с помощью пенальти , но их поставили мало ....бабы , простите утки , позорище
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:49
Пусть поработает.Аха)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:47
Какой камбэк?
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:46
Камбэк?Аха)))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:40
И это тренер? Который не ждет не чего от своей команды. Сарри пошол вон!!
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