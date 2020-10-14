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«Енисей» в ближайшее время определится с главным тренером

14 октября 2020, 10:08

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал ситуацию с главным тренером. После ухода Александра Тарханова исполняющим обязанности наставника является Александр Алферов.

Стоит ли ждать, что Алферова утвердят в качестве главного тренера? Александр Михайлович вместе с коллегами проделал серьезную работу. В силу объективных причин, связанных с заболеванием футболистов, он не сразу стал давать положительный результат. Но мы решили не делать поспешных выводов, доверились ему. Последние результаты показывают, что мы все сделали правильно. На сегодняшний момент он продолжает оставаться исполняющим обязанности. Думаю, что в ближайшее время будет решение. Впереди у нас несколько интересных матчей. В том числе, с московским «Спартаком» в Кубке России. Определяющим фактором, конечно, будет спортивный результат.

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mihaluch
mihaluch
14 октября в 10:13
Надо это делать быстрее.
beefs
beefs
14 октября в 10:11
Это хорошая кандидатура...
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