Зе Луиш: «Я пришёл в „Локомотив“, чтобы стать чемпионом снова»

Новичок «Локомотива» нападающий рассказал, какие цели ставит перед собой в московском клубе.

В «Локомотиве» ставлю самые высокие цели. Я пришёл в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова. Каждый год я хочу быть чемпионом, потому что это большой клуб. Нужно ставить такие цели. Иначе мыслить нельзя.

Каждый год я хочу совершенствоваться и становиться лучше. Если в прошлом году я забил меньше, в следующем хочу большего. Я нападающий и, чтобы помогать команде, должен забивать голы. В моей прошлой команде были хорошие форварды – мы должны конкурировать, но иногда я не играл из-за травм. В «Локомотиве» тоже хорошие футболисты. Смолов – один из лучших в чемпионате – дважды был лучшим бомбардиром. Эдер – хороший нападающий. В команде сильные форварды, но иногда все зависит от уверенности. Я здесь, чтобы помочь им и помочь «Локомотиву». Для этого нужно забивать голы – наша главная цель. Я приехал, чтобы забивать больше голов и помогать команде.