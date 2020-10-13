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Зе Луиш: «Я пришёл в „Локомотив“, чтобы стать чемпионом снова»

13 октября 2020, 23:12

Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш рассказал, какие цели ставит перед собой в московском клубе.

В «Локомотиве» ставлю самые высокие цели. Я пришёл в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова. Каждый год я хочу быть чемпионом, потому что это большой клуб. Нужно ставить такие цели. Иначе мыслить нельзя.

Каждый год я хочу совершенствоваться и становиться лучше. Если в прошлом году я забил меньше, в следующем хочу большего. Я нападающий и, чтобы помогать команде, должен забивать голы. В моей прошлой команде были хорошие форварды – мы должны конкурировать, но иногда я не играл из-за травм. В «Локомотиве» тоже хорошие футболисты. Смолов – один из лучших в чемпионате – дважды был лучшим бомбардиром. Эдер – хороший нападающий. В команде сильные форварды, но иногда все зависит от уверенности. Я здесь, чтобы помочь им и помочь «Локомотиву». Для этого нужно забивать голы – наша главная цель. Я приехал, чтобы забивать больше голов и помогать команде.

Сегодня Зе Луиш провёл первую тренировку в «Локомотиве».

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Все комментарии
galem72
galem72
14 октября в 10:17
Вряд ли с нынешними железяками это возможно.
Faustello
Faustello
14 октября в 07:59
Юморист.
andre_can
andre_can
14 октября в 07:52
чемпионом??? главное, чтоб от ФНЛ спастись, а он о Чемпионстве...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
14 октября в 07:20, ред.
Засиделся Зе на лавке! Землю роет... хотя, он уже у нас теперь.) Тогда - рвётся в бой)))
kinderpingui
kinderpingui ответ Caniggia (раскрыть)
14 октября в 07:18
Ну ладно 2-3, а тут аж 4-5 )) это ж кто так на сегодняшний день на голову сильнее локо?)
ABir
ABir
14 октября в 05:54
Будет очень любопытно посмотреть его в деле
Zak11
Zak11 ответ 12й игрок (раскрыть)
14 октября в 01:33
Он в Спартаке чемпионом стал. "Снова" это он о себе)
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 00:12
Это врядли негру удастся да и чемпионом он стал липовым или чемпион имени мутка с симоняном.
Caniggia
Caniggia
13 октября в 23:45
Возможно он усилит Локо, во всяком случае, всё лучше, чем мертвяки Смолов и Эдер, но этот Локо чемпионом точно не станет, 4-5 место их сегодняшний максимум.
drug01
drug01
13 октября в 23:27
Какой же всё таки хвастун!
particular
particular
13 октября в 23:24
Если за чемпионством, то, пожалуй, надо было в другую команду записаться..:))
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 23:22
тогда ты попутал клубы)))))))))))
12й игрок
12й игрок
13 октября в 23:19
Что значит снова? Ты еще небыл чемпионом с локомотивом. Снова...
Big krendel
Big krendel
13 октября в 23:14
Мечты, мечты. Зенит чемпион
sv_1969
sv_1969
13 октября в 23:14
Зе хорш курить всякую дрянь)
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