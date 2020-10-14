Булыкин: «Сборная России сильна физически и психологически»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Венгрией в рамках Лиги Наций.
Нужно выигрывать матч с венграми, поэтому Черчесов подберёт оптимальный состав в нынешних условиях. Он видит ребят на тренировках, знает, кто в более оптимальном состоянии, у кого какие есть проблемы. Наша команда сильна и физически, и психологически, тренерский штаб должен настроить игроков, чтобы они хорошо сыграли, в том числе во втором тайме.
Напомним, матч обслужит бригада арбитров из Великобритании во главе с Майклом Оливером.
Именно поэтому с турками во втором тайме языки на плечо повесили и ходили по полю. Видимо, в заблуждение вводили соперника. Такая невербальная атака. ))
У булыкина с депутатством не получилось. Теперь такими лизоблюдными вьюхами в РФС метит.
Именно поэтому с турками во втором тайме языки на плечо повесили и ходили по полю. Видимо, в заблуждение вводили соперника. Такая невербальная атака. ))
У булыкина с депутатством не получилось. Теперь такими лизоблюдными вьюхами в РФС метит.
ну, не совсем все ... но Венгрия побаивается
ну, не совсем все ... но Венгрия побаивается