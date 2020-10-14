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Булыкин: «Сборная России сильна физически и психологически»

14 октября 2020, 04:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Венгрией в рамках Лиги Наций.

Нужно выигрывать матч с венграми, поэтому Черчесов подберёт оптимальный состав в нынешних условиях. Он видит ребят на тренировках, знает, кто в более оптимальном состоянии, у кого какие есть проблемы. Наша команда сильна и физически, и психологически, тренерский штаб должен настроить игроков, чтобы они хорошо сыграли, в том числе во втором тайме.

Напомним, матч обслужит бригада арбитров из Великобритании во главе с Майклом Оливером.

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galem72
galem72
14 октября в 10:58
"...наша команда сильна и физически..."

Именно поэтому с турками во втором тайме языки на плечо повесили и ходили по полю. Видимо, в заблуждение вводили соперника. Такая невербальная атака. ))
У булыкина с депутатством не получилось. Теперь такими лизоблюдными вьюхами в РФС метит.
Kresi frok
Kresi frok
14 октября в 10:57
Чушь! Булкин вообще отупляет, что происходит в расийском футболе?!
cska1948
cska1948
14 октября в 09:34
Венграм проиграли второй тайм, туркам тоже! И это Булыкин называет "сборная России сильна физически"?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Давайте думать (раскрыть)
14 октября в 08:38
Особенно сильны физически Жирков, дзюба, и ионов. Даже язык на плече носят во втором тайме без посторонней помощи
Давайте думать
Давайте думать
14 октября в 08:03
Сильна физически? Хватит Черчесу лиз-лиз делать. Нас хватает на 45 минут!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
14 октября в 06:55
Димон сам себя успокаивает
112910415
112910415
14 октября в 06:08
очень сильна ! не зря все боятся !
ну, не совсем все ... но Венгрия побаивается
Анпилкин
Анпилкин
14 октября в 06:00
Это нужно доказать результатом
Gahi
Gahi
14 октября в 05:42
Ну раз действительно обладают такими качествами, то должны побеждать. Удачи
beefs
beefs
14 октября в 05:36
Сегодня увидим на что способна сборная..
sv_1969
sv_1969
14 октября в 05:14
Надо же.... А я и не знал)))
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