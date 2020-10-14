Б. Игнатьев: «Черчесов даёт отдых игрокам, но сборная зависима от Дзюбы»

Экс-наставник сборной России в преддверии матча национальной команды против Венгрии в рамках Лиги Наций высказался на тему физических кондиций россиян.

Большое количество игр, минимум времени на восстановление и подготовку, поэтому многие игроки находятся в уставшем состоянии, не только Дзюба. Черчесов даёт возможность посмотреть новых людей и отдохнуть тем, кто утомился. Но Дзюба — это капитан, команда зависима от него, даже не конкретно в игровом плане, а как от вожака, человека, который задаёт направление. Я думаю, мы увидим Соболева, но не с первых минут. Артём начнёт, а Саша, скорее всего, подменит его в середине второго тайма.