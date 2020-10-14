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Б. Игнатьев: «Черчесов даёт отдых игрокам, но сборная зависима от Дзюбы»

14 октября 2020, 03:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в преддверии матча национальной команды против Венгрии в рамках Лиги Наций высказался на тему физических кондиций россиян.

Большое количество игр, минимум времени на восстановление и подготовку, поэтому многие игроки находятся в уставшем состоянии, не только Дзюба. Черчесов даёт возможность посмотреть новых людей и отдохнуть тем, кто утомился. Но Дзюба — это капитан, команда зависима от него, даже не конкретно в игровом плане, а как от вожака, человека, который задаёт направление. Я думаю, мы увидим Соболева, но не с первых минут. Артём начнёт, а Саша, скорее всего, подменит его в середине второго тайма.

Мыслями о предстоящей встрече также поделился главный тренер сборной Венгрии Марко Росси.

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Kresi frok
Kresi frok
14 октября в 10:58
Ахаха)) бред на бреде. Какой дзуба, кто это вабще?))
Anton Hohlov
Anton Hohlov
14 октября в 09:47
Соболь вышел и сразу забил, а полено к концу матча даже пешком не ходит, но все равно его не меняют. Про какую зависимость идет речь...
ДСА
ДСА
14 октября в 04:27
По поводу Дзюба всё верно.
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