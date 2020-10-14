А. Емельяненко назвал несправедливым грозящее Широкову наказание

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал скандал с бывшим полузащитником сборной России Романом Широковым и судьей Никитой Данченковым.
В чём причина агрессии Широкова? В глупости. Широков не должен пальцы гнуть. Есть мяч – вот и пинай его ногами. При чём здесь судья? Найди достойного соперника и подерись с ним. Хоть прямо на поле.
Справедлива ли подписка о невыезде и грозящее уголовное дело? Нет. Спортивные нарушения должны решать спортивные организации. Все ведь живы. К тому же, все мужчины, все достойные. Вот выйду я сейчас в магазин за хлебом – и меня побьют. Не буду же я писать заявление, что меня избили три дворника. Вопрос должен решаться внутри коллектива.
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В чём причина слов Емельянеко?
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В чём причина слов Емельянеко?
Рассуждения типичного гопника
Рассуждения типичного гопника
По мнению этого дикобраза, избиение футбольного арбитра на поле — какое-то спортивное нарушение?
По мнению этого дикобраза, избиение футбольного арбитра на поле — какое-то спортивное нарушение?
Интересно другое, где наводят чистоту и порядок те злосчастные три дворника, которые постоянно нападают на проф бойцов всяких там единоборств?
Интересно другое, где наводят чистоту и порядок те злосчастные три дворника, которые постоянно нападают на проф бойцов всяких там единоборств?
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Если тебя побили дворники, то вопрос должен решаться в коллективе дворников, если гопники, то в коллективе гопников, ну и так далее. И зачем придумали какие-то суды, какой-то УК? Что-то Емельяненко не то говорит.
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Если тебя побили дворники, то вопрос должен решаться в коллективе дворников, если гопники, то в коллективе гопников, ну и так далее. И зачем придумали какие-то суды, какой-то УК? Что-то Емельяненко не то говорит.