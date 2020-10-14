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А. Емельяненко назвал несправедливым грозящее Широкову наказание

14 октября 2020, 09:14

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал скандал с бывшим полузащитником сборной России Романом Широковым и судьей Никитой Данченковым.

В чём причина агрессии Широкова? В глупости. Широков не должен пальцы гнуть. Есть мяч – вот и пинай его ногами. При чём здесь судья? Найди достойного соперника и подерись с ним. Хоть прямо на поле.

Справедлива ли подписка о невыезде и грозящее уголовное дело? Нет. Спортивные нарушения должны решать спортивные организации. Все ведь живы. К тому же, все мужчины, все достойные. Вот выйду я сейчас в магазин за хлебом – и меня побьют. Не буду же я писать заявление, что меня избили три дворника. Вопрос должен решаться внутри коллектива.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
14 октября в 19:07
В чём причина агрессии Широкова? В глупости.
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В чём причина слов Емельянеко?
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
14 октября в 18:30
Ключевое "внутри коллектива", походу раасуждения типичного дворника
Klaus-S
Klaus-S
14 октября в 13:28
Это что я только что прочитал? Размышления 15-летнего неокрепшего умом подростка?
marvel777
marvel777
14 октября в 12:33
а если убьют на поле кого-то,тоже все в рамках футбола оставить и дисквалификацию дать игроку?
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
14 октября в 11:21
"вот выйду я сейчас в магазин за хлебом – и меня побьют. Не буду же я писать заявление, что меня избили три дворника. Вопрос должен решаться внутри коллектива."

Рассуждения типичного гопника
galem72
galem72
14 октября в 11:06
"...спортивные нарушения должны решать спортивные организации..."

По мнению этого дикобраза, избиение футбольного арбитра на поле — какое-то спортивное нарушение?
311
311
14 октября в 11:04
Призывал дома сидеть, теперь покажет собственным примером. И хорошо, если дома!)
mat73
mat73
14 октября в 10:49
Нет, не согласен с Емелей, виноват Широков, виноват! причем тут на поле или в магазине? Водитель за рулем автомобиля тоже не планировал сегодня стать убийцей, но стал им, задавив человека на пешеходном переходе, отвлекшись на блондинку в соседнем ряду..
Faustello
Faustello ответ cska1948 (раскрыть)
14 октября в 10:45
Ржака, описюлили тебя гопари, ты обращаешься в районный совет коллектива гопарей и требуешь в натуре разобраться. В случае повторного описюливания в результате проведенных действий, можно обратится в городской совет коллектива гопарей и далее областной и выше))))
Давайте думать
Давайте думать
14 октября в 10:12
Рафик ни в чом нэвиновэн!!!
Интересно другое, где наводят чистоту и порядок те злосчастные три дворника, которые постоянно нападают на проф бойцов всяких там единоборств?
beefs
beefs ответ shlomo (раскрыть)
14 октября в 10:09
Только это не глупость...
Loko57
Loko57
14 октября в 10:07
Сказал так сказал... Как в известном фильме:" Когда Вы говорите - Вы бредите"
КЭТиК
КЭТиК
14 октября в 10:07
Поделом ему, заслужил.
Gahi
Gahi
14 октября в 10:07
Александр сходить в магазин это одно, а судья при исполнении это разные вещи. Ну даже если Вас побьёт кто то по дороге (хотя это мало вероятно) то для Вас это привычное дело драться.Этого тоже делать нельзя. А с судьёй так поступать это преступление. Всё дозволенность и порука до хорошего не доведёт, результат на лицо.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 октября в 09:54
Это в стае так вопросы решаются, в стаде, в отаре, а в цивилизованном обществе немного по другому.
морозз
морозз
14 октября в 09:53
Слова человека с полностью отбитыми мозгами, лучше бы молчал!
drug01
drug01
14 октября в 09:47
Каждый поступок должен быть замечен
cska1948
cska1948
14 октября в 09:40
"...Не буду же я писать заявление, что меня избили три дворника. Вопрос должен решаться внутри коллектива."
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Если тебя побили дворники, то вопрос должен решаться в коллективе дворников, если гопники, то в коллективе гопников, ну и так далее. И зачем придумали какие-то суды, какой-то УК? Что-то Емельяненко не то говорит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 октября в 09:36
Экспертное мнение от человека, осужденного за избиение и изнасилование 26-летней домработницы, склонение к употреблению наркотиков, похищению паспорта, регулярного участника скандалов с пьяными драками очень важно. Широков с избиением судьи на его фоне почти воплощение невинности. Всего лишь судье досталось, с чьими адвокатами видимо по цене не договорились.
shlomo
shlomo
14 октября в 09:35
Нужно за глупость отвечать..
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