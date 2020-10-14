А. Емельяненко назвал несправедливым грозящее Широкову наказание

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал скандал с бывшим полузащитником сборной России и судьей Никитой Данченковым.

В чём причина агрессии Широкова? В глупости. Широков не должен пальцы гнуть. Есть мяч – вот и пинай его ногами. При чём здесь судья? Найди достойного соперника и подерись с ним. Хоть прямо на поле.

Справедлива ли подписка о невыезде и грозящее уголовное дело? Нет. Спортивные нарушения должны решать спортивные организации. Все ведь живы. К тому же, все мужчины, все достойные. Вот выйду я сейчас в магазин за хлебом – и меня побьют. Не буду же я писать заявление, что меня избили три дворника. Вопрос должен решаться внутри коллектива.