Созин: «Наша молодёжка — одна из лучших после поколения Мостового»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы-2021.

В XXI веке наша молодёжка выступала в финальном этапе Евро всего один раз. Да, сравнивать сложно — были разные поколения, много сопутствующих факторов, менялась обстановка в стране. Но наша нынешняя молодёжка — одна из лучших после поколения Мостового и Шалимова. Большинство игроков играют не только в основных составах клубов РПЛ , но и в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А раньше редко можно было наблюдать, чтобы игрок молодёжки хотя бы выходил на поле в еврокубковых матчах.

Выход на Евро — большая и заслуженная победа. Но с таким составом нужно бороться за призовые места на Евро. Если не с таким составом, то с каким? Сейчас есть всё. А если сборная решит, что раз вышли, то можно успокоиться, тогда зачем вообще нужен этот молодёжный состав? Желаю молодёжке быть в призах на Евро, надо биться за золото.