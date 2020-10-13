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Созин: «Наша молодёжка — одна из лучших после поколения Мостового»

13 октября 2020, 23:49
Латвия (до 21)Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)1 : 4Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы-2021.

В XXI веке наша молодёжка выступала в финальном этапе Евро всего один раз. Да, сравнивать сложно — были разные поколения, много сопутствующих факторов, менялась обстановка в стране. Но наша нынешняя молодёжка — одна из лучших после поколения Мостового и Шалимова. Большинство игроков играют не только в основных составах клубов РПЛ, но и в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А раньше редко можно было наблюдать, чтобы игрок молодёжки хотя бы выходил на поле в еврокубковых матчах.

Выход на Евро — большая и заслуженная победа. Но с таким составом нужно бороться за призовые места на Евро. Если не с таким составом, то с каким? Сейчас есть всё. А если сборная решит, что раз вышли, то можно успокоиться, тогда зачем вообще нужен этот молодёжный состав? Желаю молодёжке быть в призах на Евро, надо биться за золото.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 23:52
Евро-2021 покажет, какая действительно молодёжка.
STVA 1
STVA 1
13 октября в 23:52
Это надо на Евро доказать)
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
13 октября в 23:51
Ваня обляков лучший!
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 23:50
это ещё неизвестно...
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