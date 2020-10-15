Ионов: «Должны были побеждать Венгрию. Не смогли довести дело до конца»

Вингер «Ростова» и сборной России дал комментарий после матча с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций.

Расстроен, что не удалось забить, что не выиграли и не получили три очка. Должны были побеждать. Не смогли довести дело до конца. Мне тяжело сразу после игры проанализировать определённые игровые моменты, что было не так. В перерыве нам подсказали, что нужно действовать по-другому. В итоге, наверное, второй тайм нам удался лучше. В первом тайме, может, не включились так, как надо было. Немного не получилось выдвигаться в прессинг так, как следовало.

Задача не меняется — выигрывать в каждом следующем матче. Будем готовиться, выигрывать и занимать первое место.