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Ионов: «Должны были побеждать Венгрию. Не смогли довести дело до конца»

15 октября 2020, 01:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Вингер «Ростова» и сборной России Алексей Ионов дал комментарий после матча с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций.

Расстроен, что не удалось забить, что не выиграли и не получили три очка. Должны были побеждать. Не смогли довести дело до конца. Мне тяжело сразу после игры проанализировать определённые игровые моменты, что было не так. В перерыве нам подсказали, что нужно действовать по-другому. В итоге, наверное, второй тайм нам удался лучше. В первом тайме, может, не включились так, как надо было. Немного не получилось выдвигаться в прессинг так, как следовало.

Задача не меняется — выигрывать в каждом следующем матче. Будем готовиться, выигрывать и занимать первое место.

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ekliziast
ekliziast
15 октября в 06:35
С такими суперфорвардами как ты , скоро и Сан Марино дома не обыграем.
ABir
ABir
15 октября в 05:49
В отсутствие ведущих игроков обороны, защита сыграла на ноль, а вот нападение не сработало.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
15 октября в 02:41
Не все коту масленица
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