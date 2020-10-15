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Черчесов: «Выпустить Соболева в пару к Дзюбе — оправданное решение»

15 октября 2020, 01:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций объяснил решение выпустить во втором тайме форварда «Спартака» Александра Соболева в пару к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

Ход матча продиктовал нам это решение: мы владели преимуществом, было много фланговых проходов и верховых передач. Если команда владеет инициативой, то есть возможность завершить атаку с двумя нападающими. С Турцией мы не могли выпустить двух форвардов, потому что мы не владели инициативой.

Артём и Саша впервые играли вместе. Тренерский штаб принял оправданное решение.

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cska1948
cska1948
15 октября в 10:40
"...Тренерский штаб принял оправданное решение."
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Только запоздалое! Соболева надо было выпускать гораздо раньше!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
15 октября в 10:37
Чем его можно оправдать? Забитой банкой? Дык её нет!!
makkie
makkie
15 октября в 10:34
Дурацкое решение выпускать Соболева на 9 минут, в надежде, что это исправит ситуацию.
Неужели нельзя пораньше?
andre_can
andre_can
15 октября в 08:01
жаль, конечно, что не выиграли!
Zenit_84
Zenit_84
15 октября в 07:43
Но на табло унылые нули
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 октября в 07:37
Тренерский штаб на выход!
Вот это оправданное решение.
nubom
nubom
15 октября в 07:25, ред.
Саламыч, надо просто признаться, что ставка на старых корешей в этот раз не прокатила...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
15 октября в 07:19
Зачем нужны эти столбы, когда им не подносят снаряды?
112910415
112910415
15 октября в 05:06
решение нормальное, только малость запоздалое
ДАША Д
ДАША Д
15 октября в 05:01
Дзюба только мешал.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
15 октября в 01:38
Как сказал бы Артёмка "очко не пахнет"
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 01:26
Ну конечно оправданное решение, только сделать это надо было минут на двадцать раньше.
David Young
David Young
15 октября в 01:22
Но победы это не принесло.
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