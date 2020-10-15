Черчесов: «Выпустить Соболева в пару к Дзюбе — оправданное решение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций объяснил решение выпустить во втором тайме форварда «Спартака» Александра Соболева в пару к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
Ход матча продиктовал нам это решение: мы владели преимуществом, было много фланговых проходов и верховых передач. Если команда владеет инициативой, то есть возможность завершить атаку с двумя нападающими. С Турцией мы не могли выпустить двух форвардов, потому что мы не владели инициативой.
Артём и Саша впервые играли вместе. Тренерский штаб принял оправданное решение.
-----------------------
Только запоздалое! Соболева надо было выпускать гораздо раньше!
-----------------------
Только запоздалое! Соболева надо было выпускать гораздо раньше!
Неужели нельзя пораньше?
Неужели нельзя пораньше?
Вот это оправданное решение.
Вот это оправданное решение.