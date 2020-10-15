Черчесов: «Выпустить Соболева в пару к Дзюбе — оправданное решение»

Главный тренер сборной России после матча с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций объяснил решение выпустить во втором тайме форварда «Спартака» в пару к нападающему «Зенита» .

Ход матча продиктовал нам это решение: мы владели преимуществом, было много фланговых проходов и верховых передач. Если команда владеет инициативой, то есть возможность завершить атаку с двумя нападающими. С Турцией мы не могли выпустить двух форвардов, потому что мы не владели инициативой.

Артём и Саша впервые играли вместе. Тренерский штаб принял оправданное решение.