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Газзаев: «Смольников был одним из лучших в матче с Венгрией»

15 октября 2020, 01:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от игры национальной команды в матче Лиги Наций против Венгрии (0:0).

Наша сборная в матче с венграми имела игровое преимущество, обязана была выиграть. Создали хорошие моменты, особенно в конце первого тайма, да и после перерыва, когда завладели ещё большим преимуществом, к сожалению, не получилось. В целом игра жёсткая, плотная, но наша команда победу заслужила больше. Отсутствие в сборной пяти таких системообразующих игроков, как Баринов, Джикия, Марио Фернандес, Головин и Миранчук — это много.

Считаю, ничего страшного не произошло, команда осталась на первом месте. Конечно, победа давала бы больше шансов выиграть групповой турнир, но тем не менее сборная России сохраняет хорошие шансы на общую победу. Команда должна прибавить с возвращением тех игроков, которые отсутствовали в октябрьских матчах по уважительным причинам.

Смольников был одним из лучших в матче. Особенно он очень активно провёл первый тайм, да и после перерыва оставался заметной фигурой в составе нашей команды. Также отмечу, что все игроки сборной старались, выкладывались, за это им надо отдать должное.

Венгрия совсем другая сборная на этот раз была. Очень организованная команда, с характером, дисциплинированно оборонялась, выходила в быструю контратаку, неслучайно она идёт на втором месте. Это наш реальный конкурент в борьбе за первое место.

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Барeт Гейл
Барeт Гейл
15 октября в 03:02
Когда Смольников встречается с мячом, такое ощущение что это не мяч, а двухлитровая пустая бутылка.
batman555
batman555
15 октября в 01:44
Валерий Георгиевич пересмотрите второй тайм...очень спорно)
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 01:35
Про Смольникова - спорно.
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