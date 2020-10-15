Семёнов: «Долго втягивались в игру»

Защитник сборной России прокомментировал результат матча Лиги Наций против Венгрии.

Долго втягивались в игру. Венгры действовали агрессивно в первом тайме, потом они подустали, и у нас стали появляться свободные зоны, стало получаться. Венгры отдали инициативу из-за физической усталости. Мы начали задавать темп. Мы еще до матча знали, как будут действовать венгры. Не хватило гола, а так игра получалась, но не реализовали свои моменты.

Мы хотели победить в трех матчах. Думаю, что нас не за что упрекнуть, все старались. Моменты были. Команду нельзя упрекнуть в том, что кто-то не хотел выиграть. Силы есть, надо работать, а не смотреть, что такой сложный график.

На стадионе была классная атмосфера. Болельщики кричали, гнали сборную к победе. К сожалению, не удалось, но атмосфера была отличная.